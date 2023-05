Hotel Ambasciatori, annullati i permessi

Il Tar ha annullato il permesso a costruire relativo all’ampliamento dell’hotel Ambasciatori. La sentenza del Tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso presentato dalla società Ditrass Italiana, proprietaria dell’hotel Bristol. I ricorrenti si erano rivolti al Tar dopo che la nuova costruzione a fianco dell’Ambasciatori, area in precedenza libera e usata a parcheggio, si era alzata per più piani togliendo la vista mare agli ospiti del Bristol.

La società Ditrass Italiana, rappresentata dagli avvocati Vittorino Cagnoni e Alessandro Cagnoni, aveva impugnato gli atti comunali con i quali il dirigente del settore Edilizia privata del Comune aveva autorizzato la società Margherita Ambasciatori, difesa dagli avvocati Luigino e Marco Bigini, a realizzare un intervento di ristrutturazione e ampliamento dell’hotel andando a realizzare la nuova struttura posta su viale Milano a fianco del corpo principale dell’albergo. Sull’area in precedenza libera, il cantiere ha visto crescere una nuova struttura con un piano interrato e tre piani fuori terra, collegata al piano terra all’esistente. La superficie complessiva dell’ampliamento si aggira sui 1100 metri quadrati. Per i ricorrenti gli atti del Comune erano illegittimi. A sostegno della tesi sono state rilevate otto diversi tipi di violazioni. Tra queste ce n’è una sulla quale i giudici si sono soffermati ampiamente nella sentenza, si tratta dell’autorizzazione paesaggistica che è assente.

Il permesso a costruire rilasciato dall’amministrazione comunale si è formato per silenzio assenso. Questo mancato controllo, secondo i giudici, non poteva verificarsi, visto che si trattava di una struttura che nasceva entro i 300 metri dalla costa, dunque si pone la necessità di una autorizzazione paesaggistica. Le memorie difensive portate dal Comune il 10 giugno scorso, non hanno cambiato il parere dei giudici, che anche nelle eccezioni del caso hanno rilevato come il permesso a costruire non poteva formarsi per silenzio assenso.

Gli avvocati della proprietà, società Margherita Ambasciatori, si stanno già muovendo per presentare ricorso al Consiglio di Stato. Al momento la situazione resta congelata perché se da un lato il titolo edilizio è annullato, dall’altro lo stesso Tar non ha accolto la richiesta di demolizione dello stabile realizzato e non ultimato. Allo stesso modo non ha accolto la richiesta danni presentata dalla proprietà dell’hotel Bristol. I giudici del Tar hanno deciso che a pagare le spese legali dovrà essere il Comune di Riccione. Il conto è di 4mila euro più gli oneri di legge.

L’ampliamento dell’Ambasciatori è destinato a rimanere nelle medesime condizioni in cui si presenta dal 2020, visto che i lavori non possono proseguire in assenza di titolo, ed allo stesso tempo non è ammessa alcuna demolizione. In attesa di capire che il futuro dell’edificio incompleto, la battaglia ora si sposta al Consiglio di Stato.

Andrea Oliva