Hotel aperti a Pasqua. Prenotazioni in aumento. Il meteo è un’incognita

Ponte di Pasqua: il turismo scalda i motori. Prenotazioni in crescita del 5% sull’anno scorso a un mese da Pasqua - che quest’anno cade il 20 aprile mentre nel 2024 era il 10 marzo, segnala Visit Rimini. "Si sale dal 22 al 26% – spiega Antonio Carasso, Promozione alberghiera –. Ma parliamo di 500-550 alberghi che saranno aperti, contro i circa 350 di un anno fa". Quindi, numeri reali maggiori. Come sempre, gioca l’incognita meteo. E un fattore sfavorevole: i successivi ponti del 25 aprile e 1° maggio, che ’cadono bene’, rispettivamente di venerdì e giovedì. "Con un solo giorno di ferie sarà possibile una lunga pausa – aggiungono da Visit – che permette di staccare la spina e godersi le prime giornate di sole, un periodo ideale per concedersi una vacanza a Rimini".

"Significa anche che se a Pasqua farà brutto – continua Carasso – i turisti faranno slittar la prima vacanza al mare a qualche giorno dopo. Non ci fa concorrenza invece, come nel 2024, la vacanza in montagna: Pasqua è troppo avanti per la neve".

Formula più gettonata la pensione completa, con pacchetto di 2-4 giorni con visite a musei e centro storico. Bene anche i parchi: qui si prenota la mezza pensione. Ospiti quasi tutti italiani. Con l’incognita - positiva - che dal 15 aprile prenderanno il via i voli da Basilea e Londra su Rimini, con possibile afflusso aggiuntivo dall’estero. Si vedrà.

"Al momento piuttosto debole la domanda per il ponte pasquale – spiega Corrado Della Vista, Conflavoro Pmi Rimini –. Un’indagine tra i nostri associati ha rilevato che il prezzo medio sulle prenotazioni agenzie online (Ota) per un soggiorno in camera doppia con trattamento B&B nei giorni di sabato e domenica si attesta intorno ai 100 euro. le richieste maggiori - spinte anche dai numerosi eventi sportivi - riguardano le strutture che offrono la ristorazione interna, sia in formula di mezza pensione che di pensione completa. Questo evidenzia una crescente tendenza da parte dei turisti a preferire soluzioni che includano già il costo complessivo del soggiorno, evitando così spese impreviste". "Ancora poche prenotazioni per noi – spiega Gigi Biotti, Maison B Hotel –. Tanti aspettano le previsioni meteo. La formula richiesta al momento è la mezza pensione. Rispetto all’anno scorso i prezzi sono un po’ più alti, a causa dei costi delle utenze lievitate". "Al momento siamo sull’andamento dello scorso anno – afferma Patrizia Balducci, hotel San FranciscoSpiaggia –. Poi vedremo sotto data. D’altronde a Rimini ognuno sa che può anche arrivare all’ultimo tanto il posto lo trova. Quindi è un dato variabile fino all’ultimo momento. Molte persone vengono per assistere a eventi, mostre, convivi di ogni tipo sia culturale che naturalistico. Più il Comune riuscirà a essere attrattivo e più gli alberghi potranno lavorare". "Registriamo ad oggi un buon riempimento in vista di Pasqua – segnala Mimmo Cimmino, Cimmino Group – quando tutti i nostri alberghi saranno aperti".

"Per Pasqua al momento andazzo piuttosto tranquillo – fa il punto Gianmario Ferrari, hotel Principe di Piemonte –. Occupazione, bassina, attorno al 20%. Ma come sempre Pasqua è molto legata al meteo". "Siamo circa a metà quanto a riempimento – dice Andrea De Luigi, hotel Cosmons –. Si tenga conto che ci sono tre ponti vicini e che sarà un’impresa riempirli tutti. Poi c’è il fattore meteo, quando i soldi sono pochi la gente aspetta alla fine per capire se farà bello. Formula più gettonata la completa, anche perché c’è il pranzo di Pasqua. Per i giovani pernottamento e colazione. Molti chiedono se abbiamo convenzioni coi parchi".

Mario Gradara