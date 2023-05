Hotel di Bellaria non risponde ai turisti che hanno pagato le caparre

Bellaria Igea Marina (Rimini), 13 maggio 2023 – Caparre versate, soggiorni estivi già pagati per intero per ottenere sconti. Centinaia di turisti sull’orlo di una crisi di nervi. E’ in liquidazione Fabilia Group, azienda di hotel e resort per famiglie che opera in riviera e in tutta Italia. A Bellaria Igea Marina ha in gestione l’hotel Arizona (la cui proprietà è assolutamente estranea ai fatti) fin dall’estate scorsa.

E a causa delle difficoltà societarie i turisti sono in fibrillazione. "Come tanti – segnala Aldo Cipollini – ho prenotato le vacanze estive nella struttura di Bellaria Igea Marina della catena Fabilia, versando un cospicuo anticipo tramite bonifico. Pochi giorni fa arriva una mail dove comunicano la chiusura della struttura e la riconsegna alla proprietà". "Ho scritto subito – prosegue – rispondendo alla mail inviata e chiedendo rassicurazioni su quello che c’è scritto in calce alla loro mail: ‘La informiamo che potrà comunque effettuare il proprio soggiorno presso la nuova gestione dell’hotel affidata ad HM Hotels’. Ho contattato via mail anche la catena HM Hotels e ancora non ho avuto risposta. Quindi sono andato sul sito del Fabilia di Bellaria Igea Marina e cliccando mi rimanda all’Arizona Hotel, stesse foto, stessi recapiti telefonici, stessa e mail, anche da loro nessuna risposta attualmente. Ho chiamato tutti i numeri fissi, cellulari e whatsapp e tutti rimandano allo stesso epilogo, staccato oppure segreteria telefonica. A questo punto, molto preoccupato, ho chiamato l’ufficio turistico di Bellaria. Una signora molto gentile mi ha detto di essere già al corrente della situazione, l’Azienda Fabilia è in liquidazione e la licenza di quella struttura ancora non è stata ritirata, sospesa o riassegnata".

"Ho notizia di decine di persone alle quali è successa la stessa cosa – continua Cipollini –. Ho scritto una mail agli assessorati del Turismo di Bellaria, Provincia di Rimini e Regione Emilia Romagna segnalando la situazione". "Vi ho scritto per chiedervi – conclude – di dare risalto alla situazione. Ci sono famiglie che hanno investito i propri risparmi di un anno per andare in vacanza con i propri figli in una delle strutture che fino a poco tempo fa era recensita bene. Non mi pare giusto, inoltre, che il loro sito sia ancora funzionante e che si possa prenotare".

“Siamo pronti a cercare soluzioni alternative per i turisti in altri hotel di categoria simile – dicono dall’Associazione albergatori –. Cosa che faremo attivando il nostro braccio operativo, la cooperativa Turismhotels. Purtroppo non possiamo fare nulla riguardo alle caparre versate, o alle vacanze già pagate da tanti turisti, a quanto ci risulta. Da sempre facciamo massima attenzione alle gestioni esterne di alberghi di Bellaria Igea Marina, non è la prima volta che le stesse causano danni d’immagine e al nostro territorio". "Abbiamo provato inutilmente come Comune a contattare Fabila – spiega il sindaco Filippo Giorgetti –. Abbiamo preparato un provvedimento per la sospensione della licenza. Al momento non risultano denunce né azioni ollettive attivate".