Hotel cerca receptionist e cameriera ai piani

Per hotel 4 stelle di Riccione si cercano due figure professionali da assumere con contratto a tempo determinato, per le quali costituisce requisito preferenziale la residenza in provincia di Rimini. Per il front office serve receptionist che abbia esperienza di almeno due anni, diploma o laurea in ambito turistico, ottima conoscenza almeno due lingue straniere, attitudine all’accoglienza e al lavoro di squadra. L’orario di lavoro sarà di 35 ore settimanali (su turni: dalle 7 alle 15 o dalle 15 alle 23). Per il servizio di pulizia e riassetto si cerca una cameriera ai piani con esperienza di almeno due anni (con referenze) e conoscenza di base della lingua inglese. L’orario di lavor previsto per questa figura è dalle 8 alle 13. Ambedue gli annunci sono rivolti a candidati ambosessi. Registrati su ‘Lavoro per te’ e clicca su "Invia candidatura" in corrispondenza dell’annuncio che interessa.