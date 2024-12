Hotel Cevoli, sigilli e sfratto ai gestori

Sfratto ai gestori e sigilli all’hotel Cevoli di Igea Marina. Con in mano un’ordinanza sindacale, gli agenti della polizia municipale, insieme ai carabinieri e ai tecnici comunali, si sono presentati martedì pomeriggio davanti all’hotel a due passi dal porto, per far sgomberare la struttura e allontanarne i gestori, una coppia originaria di Pesaro. Dopo una stagione estiva fatta di continue segnalazioni per problemi di ordine pubblico e una serie di controlli da parte dei vigili urbani, guardia di finanza e Ausl, l’hotel Cevoli ha definitivamente chiuso.

Le segnalazioni giunte al comando della municipale e alle forze dell’ordine, nel corso dei mesi, sono state decine. Dalla denuncia di risse fuori dall’hotel, per litigi continui tra clienti e gestori, fino alla presenza di figure sospette che entravano e uscivano a ogni ora del giorno e della notte dalla struttura, munite di auto sportive e di extra lusso. L’ultima segnalazione è arrivata poche settimana fa, quando i cittadini si sono accorti che proprio nel terrazzo dell’hotel era stata montata una piscina, risultata abusiva e pericolosa per la sicurezza dello stabile. Gli agenti della polizia locale, insieme al funzionario capo di gabinetto, Antonio Amato, hanno controllato più volte l’edificio con le fiamme gialle e i responsabili sanitari.

Proprio da questi controlli sono emerse diverse irregolarità e anche che la coppia pesarese non pagava da mesi l’affitto ai titolari dell’immobile. Le multe complessive, mai pagate, ammontano a 10mila euro. Dopo ulteriori controlli gli agenti hanno scoperto che i due marchigiani erano già stati segnalati nel Pesarese, per altri problemi simili. La struttura ricettiva, che per legge doveva chiudere a fine stagione a settembre, ha continuato poi a ospitare personale per pernottamenti e prima colazione, fino a lunedì.

Per contestare proprio questa apertura irregolare, il Comune ha emesso l’ordinanza sindacale con sospensione immediata dell’attività. In contemporanea i proprietari sono riusciti, con il proprio legale, a chiedere lo sfratto esecutivo. Intervenuti sul posto vigili urbani, carabinieri e tecnici, dopo aver allontanato anche un cittadino irregolare straniero violento e alterato, sull’hotel sono stati posti i sigilli. La famiglia di gestori ‘scortata’ dai vigili ha lasciato definitivamente l’edificio e si è allontanata da Bellaria Igea Marina. Cala così il sipario sulla vicenda, poi per l’hotel Cevoli potrà aprirsi una pagina nuova.

Rita Celli