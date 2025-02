Trovati droga e ospiti non registrati, hotel di Rimini chiuso per un mese dal Questore

Rimini, 6 febbraio 2025 - Un hotel della zona sud della città è stato chiuso per un mese dalla polizia, applicando l'articolo 100 del Tulps (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), per gravi irregolarità nella gestione degli ospiti.

Controlli e segnalazioni

Nel giro di pochi giorni, infatti, gli agenti sono intervenuti più volte nella struttura ricettiva, a seguito di una segnalazione, verificando di fatto alcune irregolarità. In un caso, il 28 gennaio scorso, i poliziotti della divisione di polizia amministrativa e della Squadra mobile, a seguito di un controllo, hanno denunciato due persone, di origine tunisina, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Violazioni e reati

Nello stesso hotel, il personale della polizia amministrativa, ha accertato l'omessa comunicazione alla Questura, da parte del titolare, delle generalità degli ospiti, in violazione di quanto previsto dall’art. 109 T.U.L.P.S., aggravata dal fatto che uno di essi fosse gravato da precedenti e da un provvedimento di divieto di dimora, tuttora in atto, nella provincia di Rimini. L'altro, minorenne, era stato segnalato per l’allontanamento volontario da una comunità per minorenni dove alloggiava.

L’arresto

Successivamente, lo scorso 31 gennaio, personale della Squadra mobile ha arrestato due persone, di origine albanese, in quanto nascondevano all’interno della stanza droga pronta per essere spacciata. Il provvedimento di sospensione della licenza adottato dal Questore si è quindi reso necessario poiché la struttura ricettiva è risultata essere ritrovo abituale di persone pericolose e pregiudicate che, in diverse occasioni e in un arco temporale ristretto, sono state scoperte a commettere dei reati.

Motivi del provvedimento

Secondo la Questura, la gravità dei fatti accaduti all’interno dell’hotel e il comportamento negligente del gestore ha reso indispensabile l’adozione del provvedimento di sospensione della licenza, per scongiurare e limitare, in chiave preventiva, una fonte di pericolo concreto, grave e attuale per la collettività.