Hotel da rottamare, siamo ai saldi di stagione

Diciamo che è la versione soft della rottamazione degli hotel. Il passo successivo è la loro trasformazione in residenziale, e prima o poi diventerà inevitabile, visto l’andazzo del mercato turistico. Intanto si dà il via libera a studentati e staff hotel, che a detta del Comune è la strada già presa da alcuni proprietari di strutture marginali che stanno trattando. Si presume che abbiano fatto i loro conti, anche perché l’alternativa è la morte per consunzione. Come si dice: meglio una gallina oggi... Chi ci ha provato non sembra pentito. E’ un primo passo per ‘ripulire’ l’offerta alberghiera, meglio che niente.