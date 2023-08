"Hotel da salvare, la qualità va garantita"

"Regole facili e basta burocrazia per riqualificare le strutture ricettive". Mentre le grandi opere per la città, dal porto a viale Ceccarini, assieme al decoro, la pulizia e "le garanzie sulla balneabilità devono esserci, non sono condizioni sindacabili". Claudio Montanari, responsabile dell’Osservatorio per Federlaberghi, non vuol sentire parlare di ricette per uscire dalla crisi: "Pensare al turismo oggi, perché la stagione non va bene, è sbagliato. Dovremmo pensare al futuro sempre. Negli ultimi cinque anni abbiamo assistito a una crisi sistemica".

Per uscirne basta la riqualificazione alberghiera?

"Il tema non si affronta perché le cose vanno male. L’albergo è una macchina che costa e va continuamente alimentata. Se ci sono strutture fuori mercato farne tabula rasa è sbagliato. Dobbiamo mantenere le nostre peculiarità. Piccolo è bello. Se da una parte servono aziende capaci di fare numeri importanti, dall’altra non possiamo permetterci di perdere le nostri origini culturali e aziendali. Dobbiamo procedere su entrambe le strade, quella delle strutture più grandi e quello di piccole aziende, valorizzandole anche attraverso un processo di aggregazione".

Tutto nelle mani degli albergatori?

"Questa chiamata alle armi mi fa sorridere. Tanti hanno riqualificato negli anni scontrandosi contro la burocrazia e amministrazioni poco concilianti. Serve un nuovo patto sociale. Servono regole certe e facili".

Come la mettiamo con viale Ceccarini e il porto?

"Chi va in vacanza si aspetta di trovare un luogo migliore di quello da cui proviene. Serve un luogo sostenibile e non mi riferisco solo all’ambiente ma alla viabilità tra costa ed entroterra, la fruibilità dei luoghi, il decoro e la pulizia. Sono tutte cose non trattabili. Devono esserci e basta. Stessa cosa le grandi opere. Sono importanti, guardiamo Rimini ad esempio negli ultimi anni, o alla Riccione dopo i lungomari".

Come la mettiamo con gli stranieri?

"Dobbiamo dare di più dal punto di vista della qualità se vogliamo puntare sui mercati esteri. La promozione puoi farla solo se hai un prodotto credibile da comunicare. Puoi convincere qualcuno se proponi una camere senza aria condizionata?".

Riqualificazione alberghiera e… completi la frase.

"Il prodotto è fatto di tante cose. C’è anche la balneabilità del nostro mare che va garantita. Ma negli ultimi due anni il messaggio passato non è stato rassicurante. Servono certezze, come possiamo pensare di presentarci all’estero se non l’abbiamo?"

Un pensiero alla politica?

"Limitarsi al tema del momento fa bene al gioco della politica perché aumenta il conflitto, ma non serve a nessuno. È un modo per non dare risposte. La conflittualità è un limite locale ed anche nazionale ed è un peccato perché gli strumenti per agire ci sono. Diamoci una mano".

Andrea Oliva