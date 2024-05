Hotel delle Nazioni, riapre il giardino. E il parco Briolini sarà riqualificato

La ‘barafonda’, alias San Giuliano mare, sempre più green. Dal 15 giugno apre al pubblico il giardino dell’hotel delle Nazioni (in attesa del recupero dell’intera struttura, fatiscente da anni) e partono i lavori di riqualificazione del parco Briolini. Due progetti con un tratto in comune: "Migliorare servizi, fruibilità, offerta e sicurezza di un’area sempre più apprezzata da cittadini e turisti – sottolinea Palazzo Garampi – in un luogo di pregio della città, fra il lungofiume degli artisti, la darsena Marina di Rimini e la spiaggia". Il giardino dell’hotel delle Nazioni è stato riconsegnato già dallo scorso anno alla comunità grazie al lavoro svolto dal gruppo Civivo di San Giuliano Mare e dai partner dell’accordo siglato con il comitato turistico locale. Anche per quest’estate torna così fruibile il giardino di oltre mille metri quadrati (a pochi passi dal parco Briolini e dalla Darsena), per ospitare concerti, presentazioni e iniziative. L’area esterna dell’ex hotel sarà aperta a ingresso libero dal 15 giugno tutti i giorni tutti i giorni, dalle 8 alle 23, con un programma di attività serali, spettacoli e concerti. Sarà anche possibile prenotare lo spazio per organizzare compleanni e feste private all’ombra del verde.

In questi giorni i volontari del Civivo sono all’opera per le pulizie e il ripristino dell’area verde, che anche nel periodo invernale è stata punto di riferimento di laboratori e percorsi fra gli alberi per gli studenti delle scuole con l’iniziativa ‘Il villaggio degli elfi’. Progetto che ha visto oltre 1.200 alunni delle scuole fare visita al villaggio tematico, con laboratorio natalizio in un percorso dove i bambini hanno potuto scoprire le casine degli elfi e costruire delle lanterne.

Il 15 giugno partono anche i lavori di riqualificazione del parco Briolini, per il progetto ‘Si - Curiamo Rimini!’. È previsto un investimento complessivo di 120 mila euro - di cui 96 mila stanziati dalla Regione e 24 mila dal Comune. L’intervento al parco Briolini si integra col progetto strategico di riqualificazione di San Giuliano mare nell’ambito di ‘Rimini di verde e di blu’, programma finanziato dalla Regione con Fondi europei. "L’insieme delle opere fisiche e delle azioni intangibili – chiosa l’amministrazione – mirano a promuovere la rigenerazione di questa area, che rappresenta storicamente il cuore della Rimini marinara".