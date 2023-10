Hotel di lusso dotato di tutti i comfort e servizi. Proseguono i lavori di progettazione

Lavori (di progettazione per ora) in corso per l’intervento di riqualificazione dell’ex colonia Bolognese, che si è aggiudicata all’asta nell’agosto 2022 per 5,2 milioni di euro il Gruppo Piazza hotel & residence (capofila Orfeo Bianchi, tra i soci principali Linda Gemmani). L’intenzione dichiarata dagli imprenditori è quella di realizzare un hotel di lusso, un cinque stelle con apertura annuale dotato di tutti i comfort e servizi. La progettazione dell’ambizioso intervento è iniziata la scorsa primavera. Andrà presentata al Comune e alla Soprintendenza per il via libera.