Hotel e lavoro "Sempre agito correttamente"

"La società Risorse integrate srl si sente di dover precisare che, rispetto a quanto emerso nell’articolo (apparso domenica scorsa a pagina 7), al momento sono in corso verifiche da parte dell’Agenzia dell’Entrate non solo a propri clienti ma anche a clienti di altre realtà o operatori dello stesso settore. Tali verifiche, avvenute solo nella zona di Rimini e per alcuni nostri clienti, sono volte a verificare la regolarità della detraibilità dell’Iva, a fronte di un servizio svolto con un contratto d’appalto, regolarmente fatturato. La società garantisce un’operatività nel territorio tale che dimostri una regolarità nei contratti e con la dovuta meticolosità professionale in linea con i migliori standard dell’appalto di servizi. Per quanto riguarda la documentazione contrattuale dei nostri appalti, la società ha sempre lavorato beneficiando della consulenza di un pool di esperti in materia sempre pronti a revisionare tale documentazione in ottica migliorativa. Si è parlato di una responsabilità solidale ai fini Iva rispetto a tale imposta tra appaltatore e clienti. Non è corretto: l’Agenzia delle Entrate, al momento, sta verificando che il servizio sia stato realmente reso e che quindi l’Iva sia detraibile per i clienti. Che i servizi siano stati resi è indubbio, come possono testimoniare i nostri numerosi clienti, peraltro soddisfatti dei risultati di tali servizi. Per quanto ci risulta, nessuno dei clienti è stato raggiunto da notifiche sul piano penale e non vi è nessuna ragione per la quale, rispetto a quanto detto, ciò possa accadere in futuro. Continueremo a fornire servizi, a formare il nostro personale, a gestire sempre meglio i nostri appalti, ad avere sempre più risorse umane, a fronte di richieste che continuiamo a ricevere da un mercato sempre più bisognoso. Cogliamo l’occasione per consigliare qualunque soggetto interessato di affidarsi a noi o in generale ad altre aziende del settore che, come noi, lavorano in appalto sicuri di fornire un servizio necessario. E’ giusto e doveroso fornire informazioni corrette e puntuali. Lasciamo che l’Agenzia delle Entrate porti a termine le sue verifiche e valuti la situazione in modo oggettivo. Per parte nostra, siamo certi della correttezza del nostro operato e di esserci comportati con la massima trasparenza e serietà".