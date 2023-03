Hotel e ristoranti in cerca di personale

"Quello del reperimento di personale è un problema che tocca l’alberghiero come tutti i settori. La stessa Associazione albergatori di Rimini cerca una ragioniera da ormai un anno". Lo ha detto, rispondendo a una domanda a margine della conferenza stampa sulle previsioni estive all’Open Hotel, il direttore dell’Aia Roberto Cenci. "L’Associazione albergatori, in collaborazione con Promozione alberghiera – ha aggiunto Antonio Carasso (foto), presidente di Pa – con il progetto ’Staff Hotel’ ha avviato molteplici azioni a riguardo". Si punta a contratti di lavoro stagionali più lunghi, turni e condizioni migliori, benefit al singolo dipendente, scambio di curricula e personale tra alberghi e così via". Carasso racconta anche "un episodio che ho vissuto pochi giorni fa, e che non mi capitava da tempo. Un ragazzo del nostro territorio, sui 33-34 anni, si presenta in albergo chiedendo ’cercate un cameriere?’". Segue uno scambio per approfondire l’esperienza specifica fino alla domanda clou di Carasso: perché cerca lavoro stagionale? "Mi ha risposto: ’perché tra due mesi mi scade il reddito di cittadinanza e mi tocca cercare lavoro’". Carasso dà un consiglio ai colleghi: "Una volta nel colloquio di lavoro il titolare doveva decidere se il candidato gli andava bene o meno. Oggi non è più così. La scelta è reciproca. Chi si offre deve andare bene a noi. Ma noi dobbiamo andare bene alla presona che si presenta. In caso contrario, continuerà a cercare per trovare il meglio. Siamo in due a decidere".

Le diverse Aia costiere hanno anche attivato una pagina online (cercolavoroinhote.it) dove compaiono richieste e offerte lavorative.