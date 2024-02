Hotel già a caccia di cento stagionali

Chi desidera fare la stagione turistica può già consultare la banca dati riservata al settore all’interno del portale ‘Lavoro per te’. Le offerte aperte – alla data del 12 febbraio – sono più di 200, distribuite tra le varie località della Riviera, da Cattolica fino ai Lidi Ferraresi. Per molte di queste opportunità il periodo di occupazione previsto inizia già dalle festività pasquali e dai ponti primaverili, per proseguire poi per la stagione vera e propria, di solito fino a settembre. Le inserzioni che riguardano il territorio della nostra provincia al momento sono più di cento, ma sono destinate ad aumentare nelle prossime settimane. Nello specifico, 27 annunci riguardano Rimini, 21 Riccione, 10 Bellaria, 10 Cattolica, 17 Misano. Segnaliamo qui una selezione di queste opportunità. Partiamo dall’hotel Ida di Torre Pedrera, che cerca un segretario d’albergo che parli tedesco e inglese e due commis di cucina, tutti con esperienza, per il periodo che va dal 20 maggio al 20 settembre: curriculum via mail a franco@ida.it. L’hotel Fabius di Rivazzurra sta selezionando, invece, un bagnino di salvataggio e tre cameriere ai piani, tutti dall’1 giugno al 15 settembre con orario dalle 8.30 alle 12.30: curriculum via mail a info@hotelfabius.com.

Tutti gli annunci per i lavori stagionali si intendono rivolti a candidati ambosessi. Per visualizzare la lista completa delle offerte basta accedere al servizio al link dedicato https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/stagionali/Rich_Pubbliche/default.asp. Si aprirà una griglia che permette la ricerca in base a qualifica, zona di lavoro, età, alloggio a disposizione. In ogni offerta sono segnalate caratteristiche del lavoro, requisiti richiesti, il periodo di assunzione previsto e i riferimenti a cui inviare il curriculum.