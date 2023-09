Hotel in pensione: "Basta con il degrado, ma pochi investiranno per margini così bassi"

"Ben vengano tutte le proposte per eliminare il degrado: il problema degli alberghi chiusi ce l’hanno gli alberghi... aperti nelle vicinanze. I dubbi riguardano la sostenibilità economica per i proprietari nel riportare in vita strutture con una destinazione d’uso temporanea, destinata a sparire nel giro di 10 anni". Così Mauro Santinato, fondatore di Teamwork e albergatore, commenta la variante decisa dal Comune durante l’estate per far fronte alla piaga degli alloggi. Che punta a dare un tetto ai lavoratori stagionali del turismo, agli universitari, a sanitari e forze dell’ordine.

Operatori del settore avanzano dubbi, quali i suoi?

"La variante consente ai proprietari di alberghi chiusi da almeno due anni, con licenza non più attiva da prima del 25 marzo 2021, di riaprirli garantendo servizi residenziali e non alberghieri: bagno e cucinina in ogni stanza".

Quindi?

"Un albergo operativo, seppure marginale, può stare aperto anche d’inverno e ospitare gli studenti. Un albergo chiuso che non ha la licenza per riaprire anzitutto deve riottenerla: io con l’Arlesiana da 10 mesi combatto con la burocrazia".

Ma per la variante il Comune metterà magari il turbo...

"Bene. Però se metti le mani a una struttura chiusa, per prima cosa ti chiedono tutti gli adeguamenti a tutte le normative. Cosa ovviamente che implica costi importanti. Mi chiedo chi sarà disposto a investire cifre rilevanti, ben oltre 10mila euro a camera, per un lasso di tempo limitato, 5 anni estendibili per altri 5. Chi investe per un tempo così limitato. E dopo 10 anni cosa fa? Se ha realizzato angoli cottura, bagni, stanze da letto può continuare come residence turistico? Non so se sarà possibile".

Altri dubbi?

"Ho delle domande. Se ospito personale sanitario, e un infermiere, ad esempio, cambia lavoro mentre soggiorna da me, posso continuare a ospitarlo o lo caccio? Stessa cosa se uno stagionale alberghiero durante l’estate, poniamo, trova impiego a Le Befane: potrà restare o no? Oltre a questo mi viene da dire che una piccola struttura da 20 camere non ha le dimensioni per essere uno studentato. E il proprietario che ha investito per rimettere a norma e riqualificare temo farà fatica a rientrare dalle spese con gli affitti calmierati che pagheranno studenti o lavoratori stagionali".

Sarebbe meglio sfruttare i circa 300 alberghi marginali fuori mercato?

"Per dei versi sì, ma sarebbe uno stato di ’coma vigile’ prima della morte, 10 anni dopo".

Insomma lei vede il bicchiere mezzo vuoto...

"Vorrei rassicurazioni su alcuni dubbi. Ma, ripeto, ben venga ogni proposta per eliminare il degrado".

Mario Gradara