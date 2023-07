Hotel Miramare, una finestra sulla storia

Centodieci anni per l’albergo più longevo di Bellaria. Una struttura che nel corso della sua storia ha ospitato volti celebri italiani come Raffaella Carrà, Johnny Dorelli, Catherine Spaak ed Enzo Ferrari. Un posto speciale per Papa Giovanni Paolo II, il quale ha pranzato nelle mura dello storico albergo bellariese nel 1982. Da segnalare come l’hotel Miramare abbia avuto la prima licenza alberghiera del territorio nel lontano 1913, primo albergo, come pubblicizzato nelle cartoline d’epoca, con acqua corrente nelle camere. Ma quali sono gli ingredienti per attirare ogni anno, turisti italiani o stranieri? "Un hotel, a prescindere dalle stelle che vanta, deve essere accompagnato dalla romagnolità, intesa come un perfetto mix di cordialità, disponibilità e rapporto di fiducia fra il proprietario e il cliente – spiegano i proprietari dell’hotel Miramare leisure, Augusto e Barbara Bollini, che lo gestiscono con il figlio Mattia e la preziosa collaborazione di Anna – . I valori fondanti della nostra riviera sono da ricercarsi nell’ospitalità, nel far sentire il cliente come a casa propria, a suo agio, con la nostra buona cucina. È proprio questo che ha contraddistinto il nostro territorio negli anni, la gestione familiare, il rapporto coi clienti che si rafforza in una sorte di amicizia, e sarà sempre importante mantenerlo vivo". Per Augusto Bollini "è giusto aggiornarsi, prendere atto che le tecniche di vendita sono drasticamente cambiate negli anni per via dei social, ma non dobbiamo dimenticare che il nostro valore rimane la fidelizzazione del cliente. Un turista che ritorna a casa soddisfatto fa pubblicità, consiglia l’hotel agli amici. Un cliente non soddisfatto è una perdita per l’intera comunità di Bellaria. Sarebbe bello che tutti gli operatori del settore facessero tesoro di questo concetto".

L’albergo Miramare, gestito da Bollini dal 2017, ha saputo contraddistinguersi nel concetto di leisure, presente nella dicitura dell’hotel, creandosi un proprio brand, intercettando una clientela che ha come obiettivo godersi una vacanza in piena tranquillità, lontana dal caos. Occorre ricordare che sono ospitati solo bambini con 8 anni compiuti. Tutti gli ambienti sono stati pensati e realizzati nell’interesse del cliente potenziale, anche grazie alle attività di ristrutturazione funzionali al benessere che vanno da un front-water fitness ad una spa di oltre 200 metri quadrati che comprende bagno turco, sauna finlandese, cascata del ghiaccio, doccia emozionale, percorso Kneipp e un’ampia vasca idromassaggio multifunzionale. Da non dimenticare la sala biliardo, la sala congressi molto attiva ed utile in bassa stagione.

Un albergo, quindi, che offre al turista una vera e propria experience, che lo possa allontanare dalla frenetica quotidianità. "Basti pensare a una coppia di nonni, che per una parte dell’anno è impegnata a gestire i nipoti e le faccende di casa. Durante il loro soggiorno possono lasciarsi alle spalle gli impegni e dedicarsi a sé stessi". Una scelta, quella del leisure, frutto di un’indagine accurata nei confronti dei bisogni della popolazione, che richiede nel periodo di ferie, un momento di vero relax.

Aldo Di Tommaso