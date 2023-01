Hotel pieni: il Sigep è dolce per la Perla verde

I giorni del Sigep tornano a essere dolci anche a sud del Marano. Il salone, che quest’anno in Fiera a Rimini promette di riavvicinarsi ai numeri record che hanno anticipato la pandemia, avrà riflessi importanti sulle strutture alberghiere, ristorative e commerciali della Perla Verde. Gli albergatori se lo auguravano nei mesi scorsi, mentre cominciavano ad arrivare le prime richieste. "Stiamo ricevendo prenotazioni – conferma Karin Gelmini direttrice di Promhotels –. C’è un buon movimento soprattutto nei quattro stelle e in alcuni tre stelle. Al momento il volume di strutture interessate si aggira tra le 25 e le 30". Per Bruno Bernabei, direttore di Costa hotels, si tratterebbe di uno zoccolo duro. "Il numero di strutture in città che apriranno per il Sigep sarà decisamente superiore alle previsioni attuali. A Rimini vediamo come si vada verso un tutto esaurito, e questo non fa che ricadere parte delle richieste su Riccione. Generalmente a fare la differenza sono le prenotazioni dei visitatori, visto che le aziende e chi ha stand tende a prenotare per tempo e il più possibile vicino alla Fiera. I prossimi dieci giorni saranno dunque decisivi per vedere quante più strutture alberghiere aperte in città nel periodo del salone. Già oggi abbiamo tante richieste da piazzare. Sono convinto che potremmo avvicinarci ai numeri di Capodanno". Si cominciano a rivedere anche gli eventi da fuori salone, come in passato. "Al palazzo dei congressi – spiega Eleonora Bergamaschi, presidente della Palariccione – avremo l’evento della Mec3. È importante perché testimonia la ripresa delle iniziative da fuori salone in città. Questo gennaio si sta confermando un periodo buono. Dopo l’Hip hop avremo la Federazione della danza sportiva, e prima del Sigep altri eventi congressuali".

Non ci saranno periodi ‘morti’ e questo aiuta le strutture ricettive annuali. "Direi che il periodo sta andando più che bene – aggiunge Silvano Turci, direttore dell’hotel Corallo –. Sul finire dell’anno appena concluso c’era stato un momento di fermo sulle richieste, poi siamo ripartiti. Il Sigep si conferma un momento molto importante. Abbiamo diverse aziende che ci hanno scelto e si rivedono anche i momenti fuori salone con cene o altre iniziative organizzate in hotel. Il nostro timore stava nella possibilità che tra l’Epifania e il Sigep ci fosse un momento vuoto, invece sono arrivate nuove richieste di aziende e si lavorerà". Attendono i giorni del Sigep anche i ristoranti. "Tolte le strutture annuali – chiude Bernabei – chi deciderà in questi giorni se aprire farà quasi sicuramente soggiorno e prima colazione. Questo porterà vantaggi alle attività della ristorazione in buona parte della città".

Andrea Oliva