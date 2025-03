Hotel, sos per il personale: "Mancano 300 lavoratori"

C’è lavoro per oltre 300 persone negli hotel di Cattolica: si cercano cuochi, camerieri ed anche personale per le pulizie nelle camere. Gli albergatori della Regina stanno già programmando di aprire in massa per la Pasqua a fine aprile con oltre 100 strutture accessibili, ma manca il personale ed i numeri sono significativi. "Oltre un centinaio di strutture stanno cercando personale – confermano dall’associazione albergatori di Cattolica – Specie nella pulizia e preparazione delle camere c’è un forte ricambio generazionale e mancano figure professionali adeguate. Se si considera la necessità di almeno tre-quattro dipendenti per albergo, c’è disponibilità di 300 e più posti di lavoro". La stagione decollerà subito anche perché poi dopo Pasqua ci sarà un maggio sportivo che si annuncia importante quest’anno e dunque i contratti di lavoro, pur se stagionali, potrebbero essere lunghi parecchi mesi: "Si parla di contratti di lavoro che partono da metà aprile – confermano dalla segreteria dell’associazione albergatori – per arrivare a metà settembre. Insomma stiamo parlando di una buona stagione occupazionale".

La Regina lavora da mesi alla destagionalizzazione e la Pasqua quest’anno potrà collegarsi al weekend della Festa dei Fiori (1-4 maggio) e poi alle successive manifestazioni come la Gran Fondo Squali (9-11 maggio), che si annuncia come sempre con presenze record, l’Inferno Beach Run, in ambito di corse a piedi, e poi l’evento del nuoto in lunghe distanze in acque libere Ocean Man a fine maggio. "Noi siamo allestendo un cartellone di tutto rispetto – conferma Massimo Cavalieri, presidente dell’associazione albergatori di Cattolica – e certamente questo concatenarsi di date ed eventi porterà molti hotel ad aprire a fine aprile e poi a continuare a singhiozzo fino ad arrivare a giugno per poi partire con la stagione definitivamente. Ma da un punto di vista del lavoro per i dipendenti potrebbe trattarsi di un unico lungo periodo di assunzione".

Luca Pizzagalli