Hotel ’sponsor’ del Titano "Un autogol per la città"

Pubblicità indigesta per i commercianti dell’isola pedonale. Da alcuni giorni sono comparsi grandi manifesti che pubblicizzano l’Outlet di San Marino, la grande struttura inaugurata poche stagioni fa con grandi marche al proprio interno. Sembra un déja vu. Era l’estate scorsa, in pieno giugno quando il consorzio di viale Ceccarini attaccò frontalmente l’amministrazione comunale contestando il fatto che negli spazi adibiti a pubblicità e gestiti da Geat comparivano attività concorrenziali con quelle che vivono nel cuore di Riccione. Due giorni più tardi la sindaca Daniela Angelini, eletta da una settimana, promise che quelle pubblicità sarebbero sparite. Non fu una cosa immediata perché in municipio attesero la fine dei contratti in essere. Ma alla scadenza dei contratti sparirono anche i cartelli disseminati lungo il viale. I commercianti ci misero una pietra sopra, ma la vicenda non era finita.

"Da pochi giorni abbiamo visto in pieno centro – contesta Maurizio Metto presidente del Consorzio Ceccarini – grandi manifesti pubblicizzare l’Outlet di San Marino". Questa volta il Comune non c’entra. Daniela Angelini ha mantenuto fede alla promessa fatta all’epoca, ma "c’è stato chi ha deciso di lasciar promuovere quella struttura, e mi riferisco ad alcune strutture alberghiere lungo il viale o nelle immediate vicinanze" attacca Metto. Geat questa volta non intasca un euro, perché i contratti pubblicitari sono stati firmati tra privati. "E’ assurdo – tuona il presidente -. Quale ristoratore pubblicizzerebbe nel proprio ristorante un altro ristorante? Bene noi a Riccione siamo riusciti a fare anche questo. Siamo arrabbiati. Abbiamo fatto una battaglia per far togliere quelle pubblicità e ci eravamo riusciti. Oggi sono riccionesi, e nella fattispecie albergatori, quelli che le ripropongono. A chi lo ha fatto vorrei solo ricordare che non ‘mangia’ con quanto porta alla città l’outlet di San Marino. Ma se le loro strutture funzionano, questo accade perché funziona Riccione".

Finita la Pasqua, in centro è finita anche la pace. A chi vive al di là delle vetrine nell’isola pedonale quei manifesti proprio non vanno giù. "Così ci facciamo del male da soli – prosegue Metto -. Invece di fare squadra ognuno guarda al suo orticello. Non stiamo chiedendo alle strutture di non fare pubblicità, ma come sollevato nei confronto dell’amministrazione, sarebbe di buon senso selezionare le attività che si vogliono promuovere a Riccione".

Andrea Oliva