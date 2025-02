Hotel, sport e Pasqua anticipano le aperture. Parte la caccia agli stagionali: "Ne servono mille"

La Regina sogna in grande con il turismo sportivo ed un maggio da prima pagina, ma la stagione si aprirà già a Pasqua, quando Cattolica registrerà l’apertura di quasi 100 hotel. Ed ora è già partita la caccia al personale, che potrà lavorare quasi ininterrottamente, quindi, proprio da fine aprile e per tutta la durata stagione estiva vera e propria grazie ad un cartello di eventi sportivi molto ricco. "Considerando che a Pasqua apriranno circa un centinaio di strutture in virtù del calendario primaverile della festività – conferma Massimo Cavalieri, presidente dell’associazione albergatori – e considerato poi che una sessantina di hotel lavorerà per tutto il mese di maggio, seppur con qualche pausa, per far fronte all’ampio e nutrito calendario di manifestazioni sportive già ora siamo alla ricerca di mille lavoratori stagionali tra cuochi, aiuto cuochi e camerieri. La destagionalizzazione, grazie anche al Consorzio Rivierasport 365, è oramai realtà".

Pasqua, Festa dei Fiori ad inizio maggio, quindi Inferno Beach Run, poi Gran Fondo Squali e Ocean Man, dunque si punta ad oltre 70mila presenze turistiche e se il meteo aiuta si potranno superare anche le più rosee aspettative. Il mercato turistico decolla sia in ambito di incoming turistico sia in ambito di offerta e domanda di lavoro: "Siamo fiduciosi e molti titolari di strutture alberghiere ci credono – prosegue Cavalieri –, ma naturalmente ora anche la città ci deve seguire, a partire dall’amministrazione comunale. Serve un verde curato e le rotatorie con i loro arredi in ordine ma servono anche asfalti nuovi, senza buche, e illuminazione adeguata nelle vie a mare. Per non parlare poi dei cantieri, a Pasqua non possiamo permetterci gru e camion in giro per la città quando arrivano i primi turisti che potrebbero poi tornare in piena estate. Serve sinergia tra tutte le componenti della città". Infine uno sguardo al prossimo futuro con il Palasport in zona stadio nei prossimi mesi pronto all’uso: "Sarà una struttura polifunzionale – conclude Cavalieri – che potrà dare una spinta definitiva al mercato turistico sportivo con nuove manifestazioni e nuove occasioni di destagionalizzazione".

Luca Pizzagalli