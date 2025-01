Hub urbani, via alla raccolta firme. Il comitato Paese verso l’accordo

La costituzione degli hub urbani che mirano a valorizzare commercio e servizi nelle aree più strategiche di Riccione è vicina. Dopo il summit di dicembre, ieri si è passati alla sottoscrizione del protocollo d’intesa tra Comune, associazioni di categoria e comitati d’area. Un passo importante per gli hub (Dante-Ceccarini, Riccione Paese e Abissinia), i cui progetti a breve saranno presentati alla Regione Emilia-Romagna per essere approvati. Quasi al completo le firme delle associazioni, partner obbligatori. In mattinata ne mancavano appena due/tre. Tra i comitati che fungono da supporto, era attesa la firma di Riccione Paese, che però, nella riunione del cda di martedì sera, non avendo ancora in mano il documento che estrapolava il punto relativo alla ztl, inserito per errore dal redattore, aveva deciso di non sottoscriverlo. Intorno alle 13 è però arrivata la mail corretta, senza "refuso" per cui, non essendo state presentate altre osservazioni, a breve tutto dovrebbe risolversi per il meglio. Anche se, com’è noto, l’aria che si respirata nel vecchio borgo è pesante, pure per ingerenze politiche. Il documento verrà comunque inviato alla Regione che tramite bando ha concesso 40mila euro al Comune per lo studio di fattibilità. Come ribadisce la sindaca Daniela Angelini: "Se gli hub verranno riconosciuti, in caso di altri bandi sarà possibile accedere a ulteriori finanziamenti, ma soprattutto si potrà andare in deroga con alcuni norme, una grande opportunità".

Nives Concolino