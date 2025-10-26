Hub urbano: a novembre l’incontro con i commercianti

Un centro storico sempre più vivo, attrattivo e connesso: è questo l’obiettivo del nuovo hub urbano di Santarcangelo, il progetto che mira a rilanciare il commercio cittadino partendo da un percorso di partecipazione condivisa. Nei giorni scorsi si è tenuto l’incontro con le associazioni di categoria, primo passo ufficiale verso lo studio di fattibilità che il Comune presenterà alla Regione entro il 31 marzo 2026. "Con questo incontro – sottolinea l’assessore alle Attività economiche Luca Paganelli – abbiamo aperto un confronto costruttivo con le categorie e gli operatori. L’hub urbano rappresenta uno degli obiettivi principali del mandato e uno strumento per valorizzare il nostro centro commerciale naturale, sostenendo chi ogni giorno tiene vive le strade e le piazze della città". Nel corso della riunione, i tecnici di Iscom, ente di formazione di Confcommercio Emilia-Romagna incaricato dello studio, hanno illustrato il quadro conoscitivo finora elaborato: una mappatura dettagliata del tessuto commerciale cittadino, con sopralluoghi, interviste e rilievi che hanno consentito di individuare gli assi principali di sviluppo e di delimitare l’area destinata a diventare l’hub urbano. "È una base di lavoro concreta – spiega Paganelli – da cui partirà la fase più partecipata del percorso, quella del confronto diretto con gli operatori economici, chiamati a costruire insieme le strategie di rilancio". L’obiettivo è arrivare alla sottoscrizione di un accordo condiviso da almeno metà delle attività individuate nello studio. Il prossimo appuntamento sarà fine novembre, con un incontro pubblico aperto a tutti gli operatori economici. "Stiamo elaborando un vero e proprio piano strategico del commercio – conclude l’assessore – che possa valorizzare la città".