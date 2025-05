Hunziker, Kledi e Paolo Ruffini accendono la Notte riccionese

Riccione accende la Notte Rosa con un caleidoscopio di spettacoli per ogni età, musica e benessere, che dal 19 al 22 giugno vedranno protagonisti personaggi come Michelle Hunziker, Kledi Kadiu, Syria e Paolo Ruffini. Il cartellone è stato pubblicato ieri. Occhi puntati sul Capodanno dell’estate che, giovedì 19 giugno in piazzale Ceccarini, partirà con la tre giorni del Kids Family Festival. In programma spettacoli, laboratori, installazioni luminose e personaggi amati dai più piccoli. Tra questi lo show "Presente" di Ruffini, alle 21, come il musical del Winx Club e il talk dello psicoterapeuta Alberto Pellai, sabato 21 alle 18. Seguiranno dalle 19,50 l’anteprima dello show "Mermaid Magic", quello teatrale dei 44 Gatti, quindi spettacolo di Salvo & Giorgia e il musical "Seconda stella a destra" di Elena Ronchetti. Si chiuderà con il Family dj Dance e meet&greet. Altro appuntamento il 20 con l’Hit’s Summer Night, serata all’insegna della musica italiana. Dalle 21,30 piazzale Roma si trasformerà in una gigantesca pista a cielo aperto con le hit dei dj che hanno segnato le stagioni della musica italiana. Si andrà avanti fino a mezzanotte, quando il cielo s’illuminerà con lo spettacolo pirotecnico in tutta la riviera. Sabato 21 a intrattenere turisti e residenti dalle 10,30 alle 21 sulla spiaggia libera in piazzale San Martino sarà il Goovi Summer Wave, evento di fitness e beauty che prevede allenamenti e beauty experience con l’esclusiva partecipazione dell’ Hunziker co-fondatrice di Goovi. Sarà lei a condurre due sessioni di allenamento con i suoi trainers: total body workout con Paolo Zotta e yoga con Martina Sergi. In serata protagonista sarà la danza con il ballerino, attore e coreografo Kledi Kadiu che dirigerà lo show "Magia in Movimento" che vedrà sul palco étoile internazionali e giovani talenti locali, come quelli dell’Accademia Antonella Bartolacci. L’artista si esibirà anche domenica 22, all’alba sulla spiaggia di piazzale Roma, con i ballerini della MM Contemporary Dance Company. Insieme danzeranno sulle note del Bolero di Ravel, seguiti dalla voce di Syria accompagnata alla chitarra da Tony Canto, con "A questo punto… la voglia, la pazzia", omaggio alla collaborazione tra Vinicius de Moraes, Toquinho, Sergio Bardotti e Ornella Vanoni. Sarà l’ouverture dell’estate e degli spettacoli in riva al mare al sorgere del sole.

Nives Concolino