I 103 anni di Alba, la super nonna: "A tavola mai senza la piadina"

Ha festeggiato i 100 anni nel pieno della seconda ondata di Covid, a ’distanza’ dai suoi cari. Ma negli anni successivi Alba Fattori si è abbondantemente rifatta. E oggi, che sono 103 le candeline su cui soffiare, la centenaria riminese, classe 1920, si gode tutto l’affetto di figli, nipoti e pronipoti. Una lunga tavolata al ristorante, una torta panna e cioccolato. Ma anche un buon bicchiere di vino per brindare e soprattutto l’affetto dei suoi cari. Che per l’occasione l’hanno pure intervistata filmandola con i telefonini. Nonna Alba, in fondo, ne ha di cose da raccontare. La sua amata Trebbio, gli anni della scuola elementare sui ’banchi’ del mulino, la guerra.

"La guerra è brutta burdel – racconta ai pronipoti – Non mi piace ricordare quei giorni". Meglio pensare a qualcosa di più allegro nel giorno dei festeggiamenti. Come le feste da ballo. "Mi piace ballare e anche cantare – quando lo dice le torna il sorriso – Si ballava nella cucina di casa con gli amici". Il valzer, la mazurka. Una ballerina provetta la signora Alba, originaria di Trebbio di Poggio Berni. Ma ormai da tanti anni vive in Riviera, dove ha anche lavorato nella cucina dell’albergo di uno dei suoi otto fratelli. I momenti di svago non mancavano, ma anche il duro lavoro nei campi e in cucina. Cuoca provetta Alba.

"La piada in tavola c’era sempre e in abbondanza – ricorda lei, soddisfacendo la curiosità dei nipoti – Poi dopo cena, prima di andare a letto, si faceva l’uncinetto, si lavorava ai ferri". Senza radio, senza tv (figuriamoci il cellulare...), e con il prete e la suora per scaldare il letto. Tempi, quelli, che ai pronipoti di Alba sembrano lontani anni luce. E si potrebbe stare per ore a ore sentire le storie che con tanta lucidità la super nonna riminese racconta come se fosse ieri. E allora buon compleanno Alba, anche da parte di tutta la nostra redazione.