I 130 anni della Torri: "Grazie a noi negli alberghi c’è il clima giusto"

Pranzo celebrativo, alla fine del 2023, per la storica azienda Torri di Riccione, leader per l’installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento. Con i suoi dipendenti ha festeggiato 130 anni di attività, un secolo e tre decenni imbastiti da più generazioni della stessa famiglia, che tuttora nella sede di viale Don Minzoni vede al timone Socrate Matteo Torri.

La vostra è una lunga storia.

"Nel 1893 il capostipite Eugenio, venuto da Rimini a Riccione, ha fondato la società. È stato lui a realizzare l’impianto d’illuminazione ad acetilene, i servizi igienici e le grondaie dell’ospedale Ceccarini".

Da allora l’azienda si è ulteriormente sviluppata?

"Sì, tant’è che, oltre ai lavori di idraulica nelle prime importanti ville della città, in quella del dottor Serafini, nel 1924 ha progettato e realizzato il primo scaldabagno a legna d’Europa, se non del mondo. L’invenzione è stata premiata con medaglie d’oro a Roma e anche all’Esposizione universale di Liegi, in Belgio. È così cresciuta anche oltre i confini comunali e provinciali, la notorietà della Torri. L’azienda negli anni Ottanta ha fatto un ulteriore passo in avanti, adottando nuove tecniche e materiali, introdotti nel mercato. Si è poi cominciato a operare anche sul versante delle fonti energetiche alternative e, di seguito su quello dell’efficientamento energetico".

L’azienda è sempre rimasta in mano alla famiglia?

"Al mio bisnonno Eugenio è subentrato mio nonno, che come me si chiamava Socrate, anche se tutti mi conoscono come Matteo. Era affiancato da Fredo Torri e tra le tante cose si era occupato dell’impianto di Villa Mussolini. Dalla sua scuola sono nati tanti vecchi idraulici riccionesi. È poi subentrato mio padre Andrea, deceduto l’anno scorso. Quando il nonno è scomparso, aveva solo 19 anni. Con l’aiuto di Fredo l’azienda è andata avanti a gonfie vele, soprattutto negli anni Ottanta e Novanta. Il lavoro negli alberghi più importanti e belli di Riccione, a partire dal Mediterraneo al Des Bains fino al Boemia, Le Conchiglie, Dory e Maddalena, ha fatto registrare un vero e proprio boom".

Quanti dipendenti conta ora la Torri?

"A lavorare siamo in sette. Il problema ora è reperire personale che abbia voglia e sappia lavorare bene. Ci fa piacere avere un dipendente di vent’anni con tanta voglia di imparare, se tiene botta è lui il nostro futuro, perché i miei figli hanno preso altre strade, Marco studia Ingegneria all’università e Alice fa Gestione dei Beni culturali".

Un familiare ha fatto aprire la prima guardia medica a Riccione?

"È stata zia Vanda, sorella di Socrate, una donna energica e battagliera. È riportato anche nel libro intitolato Cento anni di galantomismo a Riccione - I Torri sempre uniti come una volta di Giancarlo D’Orazio (Edizioni Il Ponte 2022)".

Nives Concolino