I 150 anni dell’ospedale: finalmente riqualificato il padiglione ’Lazzarini’

Santarcangelo oggi festeggia i 150 anni dell’ospedale Franchini. L’appuntamento è al Supercinema, a partire dalle 17. Interverranno tra gli altri il sindaco Filippo Sacchetti; la direttrice del presidio ospedaliero di Rimini Francesca Raggi; Sonia Muzzarelli in rappresentanza di Acosi (è l’associazione degli ospedali storici italiani); Ivonne Zoffoli, direttrice degli ospedali di Santarcangelo e Novafeltria. E dopo lo sguardo al passato quello al presente e al futuro, con Gianluca Frisoni e Luca Morolli, i direttori – rispettivamente – del reparto di chirurgia generale e senologia e di quello di medicina, Patrizia Bagnolini per l’associazione ’Il punto rosa’ e Francesco Soldati per la onlus ’Paolo Onofri’.

Domani, alle 11, Sacchetti inaugurerà simbolicamente insieme all’Ausl il padiglione storico ’Rosa Lazzarini’, dove sono stati ultimati in questi giorni i consistenti intervento di riqualificazione esterna e interna. Dopo la sistemazione dell’obitorio, conclusa nei mesi scorsi, gli ultimi lavori hanno interessato la facciata, gli spazi esterni e i percorsi pedonali. Un intervento di quasi 2 milioni di euro. E l’Ausl ha in programma per il ’Franchini’ altri interventi per 3 milioni. Proprio in questi giorni, tra l’altro, l’ospedale è stato visitato da una delegazione di medici brasiliani.

Da Santarcangelo a Novafeltria: ieri il comitato cittadino ’Giù la mani dall’ospedale Sacra famiglia’ ha scritto all’Ausl, per protestare contro "la decisione di ridurre l’orario di apertura del Cup fino al 31 dicembre". Lo sportello per prenotare le visite e ritirare i referti, "che è attualmente operativo dal lunedì al sabato dalle 7.15 alle 18.45, chiuderà alle 13 con drastica riduzione del servizio". Inoltre "resta sofferente la situazione della radiologia, dove il personale è passato da 5 a 3 unità".