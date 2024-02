I 5 Stelle attaccano la giunta. Scudo del Pd: "Ecco gli interventi"

Continua la polemica a distanza tra Pd e 5Stelle sul governo di Cattolica. Ora il Pd scende in campo a favore della sindaca Foronchi ed attacca l’ex-sindaco 5Stelle Gennari. "Tanti gli inteventi infrastrutturali effettuati da questa amministrazione – scrive il Pd – come il lungomare di Ponente, la riqualificazione del primo tratto di Via del Porto, la riqualificazione della rete fognaria nelle vie delle Regioni, il nuovo parcheggio di Piazzetta delle Erbe, in pieno centro, chiudendo peraltro un annoso e costoso contenzioso per il Comune di Cattolica. Sta procedendo la ricostruzione della nuova scuola primaria Repubblica, il cui progetto è stato concertato e condiviso con il corpo docente, con il coinvolgimento anche degli studenti e delle studentesse. Spicca poi la riqualificazione e la messa in sicurezza del porto di Cattolica grazie ad un finanziamento regionale di quasi 900 mila euro.Stiamo poi ragionando anche su come procedere per riqualificare viale Bovio, intervento strategico che richiede attente valutazioni sotto ogni punto di vista".

Ed ancora, i democratici aggiungono: "Abbiamo adottato il nuovo Piano del Traffico e il nuovo Piano spiaggia, strumento fondamentale per permettere gli investimenti dei balneari sulle proprie strutture, di fatto bloccati dal 2019, anno in cui è scaduto il precedente Piano, mai rinnovato dalla Giunta Gennari". I 5 Stelle intanto, però, ribadiscono: "I numeri inequivocabilmente dicono che i contributi da finanziamenti pubblici durante il mandato di Mariano Gennari sono stati 18.519.289,63 euro e i contributi da privati sono stati 4.016.959,86 euro. A questi si aggiungano anche i milioni di euro ottenuti dal Ministero dell’Istruzione a fine estate 2021 per l’antisfondellamento nelle scuole cattolichine, anche quelli ottenuti dall’Amministrazione Gennari e non dal centrosinistra. Teniamo a precisare che tutti i contributi citati sono stati ottenuti in 5 anni, di cui due vissuti sotto l’emergenza Covid".

lu.pi.