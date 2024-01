I 5 Stelle rivendicano il successo dello stadio ’Calbi’: "Merito nostro"

I numeri del centro sportivo "Giorgio Calbi" sono molto positivi e per la Regina il turismo sportivo non è più un sogno ma realtà. Sul tema ora interviene il Movimento 5 Stelle: "Siamo estremamente soddisfatti di vedere come il centro sportivo "Giorgio Calbi" stia diventando sempre più importante nel rilancio del turismo cattolichino – conferma il gruppo di minoranza – ciò è possibile grazie ai lavori realizzati in passato dall’ amministrazione Gennari (nella foto l’ex-sindaco Mariano Gennari con la consigliera comunale Silvia Pozzoli). Tale riqualificazione aveva come obiettivo quello di dare nuova vita ad una struttura strategica sia per i cattolichini che per i turisti. Una struttura che assieme al Queens Club, struttura tennistica all’avanguardia, ed il nuovo Palazzetto dello Sport nell’area ex VGS (i lavori sono in corso per tutto il 2024 ndr), darà sempre più slancio a Cattolica ed alla zona stadio, trascurata da altre amministrazioni, compresa quella attuale".

Infine: "Una nota di tristezza ci arriva per quanto riguarda il velodromo – prosegue il Movimento 5 Stelle – aperto al pubblico ma ancora oggi carente della pista da ciclocross e delle torri faro presenti nel progetto iniziale. Intendere lo sport come fattore di una buona crescita dei giovani e come volano per il turismo è una visione che l’amministrazione Gennari ha sempre avuto. Ma, invece, con l’ amministrazione comunale attuale, della sindaca Franca Foronchi, questa spinta si è spenta e all’orizzonte non si vedono progetti tali che aiutino la città nel percorso di crescita della sua immagine turistica".