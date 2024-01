I baby calciatori inaugurano il nuovo ’Nicoletti’

In duemila per il battesimo del nuovo manto n sintetico dello stadio Comune Italo Nicoletti. I lavori si sono conclusi in tempo per accogliere 2mila piccoli atleti che hanno partecipato al torneo di calcio giovanile Befana Cup Romagna. Il torneo si è disputato per la prima volta a Riccione. Novanta le squadre provenienti da tutta Italia in quello che attualmente è considerato il torneo nazionale di calcio giovanile più grande del periodo invernale. Il torneo è stato rivolto a piccoli calciatori nati tra il 2011 e il 2017. Il rifacimento del manto erboso dello stadio si era arenato in estate portando lo United Riccione a giocare le partite in via Arezzo fin dall’inizio del campionato. In novembre la svolta con l’accelerazione del cantiere e il completamento dei lavori in tempo per il torneo dei baby calciatori. Il nuovo manto rientra nel più ampio progetto di riqualificazione dello Stadio Nicoletti. Dopo il campo, il Comune ha previsto il rifacimento della pista di atletica. Ma per intervenire servirà attendere la bella stagione. Sono attesi anche i lavori per l’efficientamento energetico sulla centrale termica e sull’illuminazione, con la sostituzione delle attuali lampade con i led.