I ’Bagnanti’ di Turci conquistano il concorso Dea Igea

Il concorso Dea Igea è stato vinto da Claudio Turci, per l’opera ’Bagnanti’. Piazza d’onore per Secondo Vanni, con ’Igea capitale’. Terzo posto a Donatella Canducci, con ’Bimbe al Parco del Gelso’. Folto pubblico alle premiazioni del concorso di pittura e fotografia organizzato dall’associazione Bell’Art, nel giorno dell’Epifania. Non sono mancati riconoscimenti speciali: premio New Generation alla fotografa MariaChiara Lorusso; premio Accademia Panziniana a Emanuele Giorgi; per la fotogria premiato Maurizio Stecca.