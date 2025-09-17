I bagnini allungano la stagione: "Spiagge aperte"

"Vogliamo allungare la stagione anche sulla spiaggia". Le scuole hanno riaperto, gli alberghi stanno chiudendo, ma sono diversi gli stabilimenti balneari che continuano a lanciare sui propri canali social serate a tema, foto di spiaggia attrezzata e commenti al miele su quanto è bello stare sulla sabbia a settembre. "Stiamo cercando di allungare la stagione –ammette il presidente della cooperativa bagnini, Diego Casadei –. Riccione non va chiusa a metà settembre. Tuttavia ci si scontra con le difficoltà delle imprese nel resto della città nel rimanere aperte anche in questo periodo. Non è una critica, comprendo perfettamente le difficoltà di continuare a rimanere aperti anche in questo periodo o alla fine di settembre. Credo tuttavia che dovremmo cercare un confronto e nuove sinergie per offrire una città accogliente anche in questo periodo". Un anno fa in questi giorni i bagnini si preparavano alla serrata di protesta contro l’ordinanza della capitaneria di porto nazionale che imponeva di mantenere il servizio di salvataggio in quegli stabilimenti che avessero voluto proseguire con la stagione. Quell’ordinanza è stata superata da un nuovo atto che consente agli stabilimenti di rimanere aperti con lettini e ombrelloni ma senza salvataggio. Sarà sufficiente mettere cartelli che avvertono i clienti della mancanza del servizio. Quanto basta a cambiare tutto in spiaggia, e difatti tanti bagnini oggi vogliono allungare la stagione. Al bagno 42 l’estate prosegue a colpi di sup, mentre sulla pagina Facebook del bagno 120 si legge: "Vorremmo che l’estate non finisca". C’è anche chi ha organizzato eventi tra cocktail e dj nel weekend passato. "Noi stiamo con la Cooperativa – premette Giorgio Bugli della spiaggia 96 –. Rimaniamo aperti offrendo il servizio di elioterapia e attendiamo di vedere oltre al meteo cosa faranno gli hotel vicini, cosa per noi essenziale. Devo dire che anche in questi giorni, nonostante l’apertura delle scuole, è arrivata parecchia gente. Sono per lo più coppie di varie età, e ci sono diversi tedeschi".

Un precursore della stagione lunga è Ferdinando Gabellini, della Spiaggia del sole, zone 86-87. "Certamente noi ci siamo. In questo inizio di settimana abbiamo avuto clienti che hanno allungato il soggiorno dopo la MotoGp. Abbiamo mantenuto i servizi di piscina e idromassaggio. Vogliamo essere aperti, tempo permettendo, anche nella prima settimana di ottobre perché il 5 sarà San Petronio e tanti bolognesi coglieranno l’occasione per fare un salto a Riccione. Alle nostre spalle ci sono hotel che rimangono aperti tutto l’anno e questo ci aiuta".

Andrea Oliva