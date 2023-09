I bagnini di Cattolica guardano avanti: pronti gli eventi natalizi

"La fine della stagione estiva è il momento migliore per non sedersi sugli allori, ma per programmare eventi e promozione futura". Parola di bagnine e bagnini delle ’Spiagge di Cattolica’, che dopo il battesimo avvenuto con la prima edizione della ’Strariva’ ora scendono in campo uniti guardando a una nuova stagione che strizza l’occhio al Natale e che vede la categoria dei bagnini lanciare proposte innovative per la città e la spiaggia che porteranno l’attenzione verso la riva del mare in ogni periodo dell’anno. Il programma di promozione turistica, sviluppato dal Comitato volgerà verso un percorso fatto di strategie da mettere in campo assieme all’Anministrazione Comunale e il calendario dei prossimi appuntamenti e delle proposte per ogni mese dell’anno saranno presentati a breve all’amministrazione e a tutta la città.