I bagnini di Cattolica lanciano il contest per il miglior scatto sulle panchine dell’amore

La Regina crede sempre di più nel mare d’inverno e nel week-end di San Valentino, dal 14 al 16 febbraio, con le panchine tematiche sulla spiaggia. Il comitato "Le Spiagge di Cattolica" lancia definitivamente un contest per chi, armato di telefonino, catturerà l’immagine più significativa immortalandosi con baci o foto a tema presso la "Panchina dei baci" nei pressi della zona Oasis 70/71.

"Le immagini più originali, romantiche e divertenti, condivise sui profili degli autori, con il tag @lespiaggedicattolica e @cattolicawelcome, selezionate dalle Spiagge di Cattolica, verranno poi premiate durante l’incontro del 15 febbraio con un dolce cuore di cioccolato offerto dalla Pasticceria Staccoli, un gioiello originale della collezione Marlù Gioielli, una t-shirt esclusiva sempre delle Spiagge di Cattolica e un biglietto per un concerto del calendario estivo presso l’Arena della Regina, messo a disposizione dal Comune di Cattolica. Per festeggiare i vincitori, infine, anche l’enoteca Oivos di Cattolica offrirà un buono per un aperitivo di coppia".

Tante altre iniziative collaterali poi si terranno dal 14 al 16 febbraio, promosse dal Comitato Le Spiagge di Cattolica. "Il weekend di San Valentino sarà un’occasione speciale per celebrare l’amore in tutte le sue forme. Ringrazio gli organizzatori delle Spiagge di Cattolica, gli artisti e tutti coloro che contribuiranno a rendere questo evento unico. Sono certa che sarà un weekend all’insegna delle emozioni e della bellezza" hanno ribadito la sindaca di Cattolica, Franca Foronchi, e l’Assessora al Turismo Elisabetta Bartolucci.

lu.pi.