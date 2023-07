I bagnini fanno i conti "Bene solo i weekend, pochi italiani al mare: anche luglio è fiacco"

di Manuel Spadazzi

Tanti ombrelloni vuoti e più riminesi che turisti in spiaggia. Ma i divieti temporanei di balneazione, scattati nella notte tra mercoledì e ieri a causa del temporale in vari tratti (nove a Rimini, due a Bellaria, uno a Riccione e un altro a Cattolica), non c’entrano. "Speravamo di esserci finalmente lasciati il peggio alle spalle ed eravamo fiduciosi per questi ultimi giorni di luglio. Purtroppo non è così. Di turisti, durante la settimana, se ne vedono ancora pochi", ammette Mauro Vanni, titolare del bagno 62 e presidente della cooperativa bagnini di Rimini sud.

Chi manca all’appello?

"Gli italiani soprattutto. Le condizioni meteo non stanno aiutando. Ma il problema ce l’abbiamo anche con gli stranieri. E le notizie e le immagini del maltempo che continua a flagellare l’Italia non aiutano".

Previsioni per agosto?

"Le prenotazioni, tutto sommato, finora sono state buone. Ma dicevamo così anche a inizio stagione, poi è andata diversamente: prima c’è stata l’alluvione, il maltempo ha fatto il resto. Il mese di giugno si è chiuso con una flessione importante negli stabilimenti balneari".

Luglio sta per concludersi: un primo bilancio?

"È stato un po’ fiacco, e visto come si erano messe le cose è stato un mese accettabile. Ma questa stagione si sta rivelando, per tanti motivi, complicata. E non solo a causa del meteo. Mettiamoci pure il fatto che le famiglie hanno meno da spendere per le vacanze. Gli italiani soprattutto, ma c’è una flessione anche tra gli stranieri. La città si riempie nei weekend, abbiamo le spiagge piene, ma poi durante la settimana continua a essere dura".

Insomma: non resta che sperare in agosto?

"Siamo ottimisti, ma quello che è perso è perso. Difficile recuperare. Chiaro: se il meteo ci aiuterà, possiamo augurarci di lavorare bene anche a settembre. Ma sarà comunque difficile recuperare quanto abbiamo perso nei mesi estivi".

Una stagione da dimenticare?

"I conti, come sempre, si fanno a settembre. Certamente è stata una stagione difficile, finora. Più difficile di quanto potevamo immaginarci nei primissimi giorni dopo l’alluvione. A fine stagione dovremo ragionare insieme, istituzioni e operatori, su come aumentare la nostra attrattività, specialmente tra i turisti stranieri".

Sul tavolo c’è naturalmente anche il tema dell’aeroporto di Rimini. Per aumentare la quota di turisti dall’estero sarà necessario avere più voli al ’Fellini’. Ed è quello a cui sta lavorando il Comune di Rimini insieme alla società di gestione dello scalo, a Ieg e a un gruppo di imprenditori.