I bagnini giocano d’anticipo: "Fateci aprire prima di Pasqua"

"Fateci aprire in anticipo la spiaggia". La richiesta arriva dagli stabilimenti balneari. La Pasqua è già in vista, ma il via libera inserito nell’ordinanza regionale è fissato il 30 marzo, dunque il sabato che prevede la festa. "Se le piogge lasceranno spazio al sole, ci sono diversi colleghi che vorranno aprire già la domenica precedente, quella delle Palme – premette Ferdinando Gabellini della Spiaggia del Sole - ma senza una deroga è impossibile. Personalmente mi sto preparando, sperando che arrivi questa opportunità". L’argomento finirà sul tavolo di confronto tra Cooperativa bagnini e giunta comunale già nei prossimi giorni.

"Abbiamo chiesto un incontro con gli assessori su diverse tematiche – precisa il presidente della cooperativa bagnini, Diego Casadei -. Porremo sul tavolo anche il tema dell’apertura della stagione balneare come stabilito dall’ordinanza regionale, per capire che margini ci sono per intervenire". Con una Pasqua che si celebra alla fine di marzo le previsioni sono a rischio, ma il mese di febbraio ha insegnato che con il sole la voglia di trascorrere qualche ora sulla sabbia non manca, anche senza indossare il costume. Alla Spiaggia del Sole da anni ormai sfornano paraventi trasparenti per proteggersi dalla brezza del mare, coperte e specchi per abbronzarsi anche con temperature non propriamente estive. Ma per allestire gli stabilimenti serve del tempo e "servono certezze" ribatte Gabellini: "Se si aspetta l’ultimo momento per offrire questa possibilità si rischia di non dare il servizio. Mentre chi ha uno stabilimento con a fianco un ristorante che apre nei weekend che precedono la Pasqua, ha le possibilità e spesso le intenzioni di anticipare l’apertura. Mi auguro che l’amministrazione comunale lo tenga in considerazione".

Per gli hotel, i campeggi e i locali di intrattenimento a carattere stagionale, il Comune ha deciso che l’apertura possa avvenire già per il 15 marzo, con la facoltà di spegnere l’impianto di riscaldamento dal 24 marzo, la domenica delle Palme. Gli stabilimenti balneari, al contrario, devono sottostare all’ordinanza regionale che scatta due settimane più tardi. Due pesi e due misure che stanno stretti a diversi bagnini.

Anche sulla sabbia c’è chi vuole allungare la stagione. L’anticipo e il posticipo, basti ricordare agli stabilimenti aperti con ombrelloni lo scorso ottobre, sono figli anche della collaborazione tra stabilimenti e ristoranti o chioschi sulla spiaggia. Negli ultimi anni i chioschi stagionali hanno aperto in periodi dell’anno in cui in passato i concessionari si trovavano ancora in vacanza ai tropici. L’attività sull’arenile si sta ampliando prima e dopo l’estate, spinta dal cambiamento climatico.

In Regione se ne sono resi conto. Dopo un autunno da temperature estive, e lettini e ombrelloni sulla sabbia in pieno ottobre, il settore Demanio ha accolto le richieste delle Cooperative consentendo quest’annno l’allungamento del periodo di apertura autunnale fino all’1 novembre, includendo il ponte di Ognissanti.

