I bagnini ‘inondano’ i social: "Il mare è pulito"

Apri i social e trovi foto e video del mare di Riccione. Acqua cristallina da paradisi tropicali, turisti in mare, il vociare dei bambini che fanno il bagno. Non uno, ma decine di bagnini negli ultimi giorni danno il buongiorno con foto che fanno venir voglia di tuffarsi. Non è un caso, "abbiamo deciso di farlo perché siamo stanchi delle voci che continuano a circolare sulla qualità delle acque davanti alla costa" dice Diego Casadei, presidente della Cooperativa bagnini.

Da quel 16 maggio in cui parte di Riccione finì sott’acqua è trascorso più di un mese e mezzo. "Non abbiamo mai avuto, da quel giorno, un divieto di balneazione davanti al nostro tratto di costa – rivendica Casadei –. Non si può continuare ad ascoltare i dubbi dei turisti che ti chiamano e ti chiedono ancora oggi, in luglio, se l’acqua è pulita e si può fare il bagno".

Le montagne di legna portate dal mare sulla spiaggia sono state tolte nel giro di pochi giorni. A Riccione, come nel resto della riviera riminese, la stagione balneare di fatto non si è mai fermata, ma i dubbi sui social continuano a essere alimentati. Così "abbiamo deciso di fotografare la situazione reale – riprende Casadei –. Lo facciamo tutti i giorni, lo faccio anch’io, personalmente. Questo è lo stato delle cose, non ci sono dubbi e nemmeno chi li alimenta. L’acqua è così come la fotografiamo".

Dalla zona delle terme passando per il centro fino ad arrivare al Marano, il buongiorno dalla spiaggia passa per foto e video. Nessun commento particolare se non quello che si può ascoltre dai bagnanti che camminano nell’acqua, senza filtri.

Nei giorni scorsi era stata la stessa Federalberghi a chiedere alla commissaria prefettizia Rita Stentella la possibilità che il Comune si muovesse attraverso una campagna comunicativa studiata per rispondere a dubbi ed eventuali false informazioni che ancor oggi circolano in rete e sui social. L’amministrazione commissariale ha tuttavia margini ristretti rispetto all’azione politica di una amministrazione eletta. Così non rimane che fare da sé, come stanno facendo i bagnini arrivando ogni giorno sugli smartphone di chi li segue sui canali social.

Dopo il corso di meteorologia frequentato da una quarantina di bagnini e tenuto da un esperto di previsioni grazie alla collaborazione con 3Bmeteo, ecco un’altra iniziativa spontanea della categoria che nell’ultimo periodo sta recitando sempre più un ruolo contro la disinformazione, voluta o meno, che circola in rete.

