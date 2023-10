I bagnini montano le barriere ’salva lungomare’

Bagnini al lavoro di gran lena in questi giorni in zona nord. Non per l’extra time climatico dovuto ai venti meridionali e conseguente ritorno del caldo. Gli interventi sono quelli per la sistemazione di reti protettive intorno agli stabilimenti e ai chioschi bar. Reti che hanno una doppia funzione: da un lato mettere il più possibile al sicuro gli stessi da eventuali intrusioni fuori stagione. Dall’altro è invece quella di isolare ogni stabilimento dal nuovo lungomare ciclopedonale intitolato a Raffaella Carrà. Che parte come noto da piazzale Kennedy, all’altezza di Bellaria centro, per arrivare ai confini con San Mauro. "L’obiettivo – spiega l’assessore all’Ambiente Adele Ceccarelli – è di impedire per quanto possibile che la sabbia, nei mesi invernali con forti venti, venga spinta dagli stabilimenti fino alla strada, rendendola meno praticabile sia ai cittadini sia ai mezzi di Hera che la percorrono per ripulirla da carta, plastica e rifiuti. Applichiamo il regolamento comunale sul decoro. Questo provvedimenti mira anche a risparmiare i denari che sarebbero necessari invece per rimuovere la sabbia dalla camminata, un costo pesante. Il provvedimento viene emanato ogni anno, oggi che il nuovo lungomare è ultimato, diventa particolarmente significativo".

Dal fronte dell’amministrazione comunale gli operatori balneari hanno ricevuto una sorta di ’doppio avviso’. Da un lato quello degli uffici comunali. Dall’altro della polizia locale. "I gestori a qualsiasi titolo di attività entro l’ambito dell’arenile – si legge nel provvedimento degli uffici – sono obbligati, entro il termine della stagione, ad installare idonee protezioni (il più possibile decorose ed uniformi tra loro, escludendosi l’utilizzo di materiale di recupero), in modo di impedire il depositarsi della sabbia lungo le vie pubbliche confinanti con l’arenile. Di pochi giorni fa una nuova comunicazione agli operatori, questa della polizia locale. Che in sostanza segnala di aver trovato, dopo recenti sopralluoghi, zone non protette, invitando a provvedere al più presto "entro il 22 ottobre", domani, al fine di evitare sanzioni.

Mario Gradara