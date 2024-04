I bagnini scalpitano: "Aperti dal 25 aprile"

"Spiagge libere gestite meglio e più attrezzate, anche per fare posto a tutti, la prossima estate". I bagnini della Regina alzano la voce e chiedono all’amministrazione una miglior gestione delle numerose spiagge libere, anche in prospettiva delle proprie spiagge destinate ad essere affollate. Per questo c’è il rischio che non trovino posto alcuni turisti, soprattutto dell’entroterra e anche i residenti in cerca di uno spazio al sole la prossima stagione estiva. "A Cattolica abbiamo tante spiagge libere, spesso poco utilizzate. Penso alla zona Lampara, Kursaal, Circolo Nautico, Navi ad esempio – spiega Roberto Baldassarri, presidente della Coop. Bagnini e membro de "Le Spiagge di Cattolica" – e purtroppo manca una gestione che dia a questi spazi liberi una maggior visibilità, più servizi, più spazi accessibili e magari una miglior organizzazione in generale. In estate in alta stagione abbiamo esigenze di spazi maggiori nelle nostre spiaggie e a volte non ci sono perché tutti gli ombrelloni sono prenotati. Una miglior funzionalità e gestione delle spiagge libere potrebbe risolvere molti problemi, visto tra l’altro che ne abbiamo tante".

Baldassarri specifica un dato importante: "Cattolica come percentuale di spiaggia libera rispetto al proprio litorale – spiega – è tra le prime in Regione e dunque credo proprio che non vi sia un problema di spazio, semmai serve un’attenta organizzazione. Anche perché, provocatoriamente, dico che se vogliamo più spazio in spiaggia dovremmo allora chiudere qualche albergo, per ridurre le camere".

Intanto la nuova stagione si annuncia già positiva per prenotazioni e richieste: "Arrivano molte prenotazioni e siamo ottimisti – prosegue Baldassarri – a partire già dai prossimi ponti primaverili come quello del 25 aprile. Per quella data saremo tutti pronti ed aperti: ègiunta l’ora che la stagione decolli". Una buona prospettiva per tutto l’indotto economico della Regina che dopo Pasqua attende la bella stagione a partire dal tris di manifestazioni sportive di maggio: Inferno Run, Gran Fondo degli Squali e Ocean Man.

Luca Pizzagalli