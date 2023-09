I bagnini: "Scuola al via di venerdì?. Peccato, perdiamo un weekend"

Settembre riserverà ancora giorni da mare, in spiaggia ci sono ancora bagnanti, ma diversi alberghi e altre attività hanno già chiuso i battenti, oltretutto l’inizio della scuola darà un taglio drastico alle presenze già da questo fine settimana. Ne sono convinti i bagnini, che a Riccione in buona parte, salvo cambiamenti meteorologici, resteranno in spiaggia fino i primi di ottobre. "È un peccato che la scuola cominci così presto con l’estate sempre più spostata in avanti. L’ideale – osserva Simona Mulazzani del Bagno 55 – sarebbe tornare sui banchi il primo ottobre, come una volta. C’è ancora chi viene in spiaggia, ma oltretutto nella nostra zona con l’apertura delle scuole alcuni hotel in seconda linea hanno già chiuso". Va avanti come in piena estate l’animazione a La Playa del sol, Bagni 108 -109. "Terremo aperto fino a inizio ottobre, meteo permettendo – riprende Barbara Muccioli –. Anche ieri ho fatto le maschere a una dozzina di bimbi. Con l’apertura della scuola però non ci sarà più nessuno, l’inizio di venerdì per noi è stata una mazzata, anche in questo weekend avremmo lavorato bene". "Chiusure e scuola sono problemi che si ripresentano in questo periodo e sui quali si fa fatica sindacare – commenta il presidente della Coop Bagnini, Diego Casadei (nella foto) –, ogni anno torniamo a parlarne, ma la realtà è questa. Noi resteremo aperti fino a fine mese e con obbligo di una settimana in più di salvataggio, ma va bene, l’importante è che ci sia gente. È vero che cerchiamo di mantenere il più possibile la spiaggia aperta e la città attraente, ma poi spesso la realtà alle nostre spalle è diversa. La riapertura della scuola? Incide, ma rivedere il calendario è difficile".