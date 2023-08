I bagnini spingono il Mare d’inverno "Chiringuito aperti tutto l’anno"

Chiringuito aperti anche in inverno. Mentre a Rimini si consuma lo scontro tra favorevoli e contrari all’offerta dei chioschi a due passi dalla battigia, a Riccione sono stati gli stessi bagnini della cooperativa a chiedere al commissario Rita Stentella un incontro per discutere di vari argomenti, incluso il Mare d’inverno. "Per noi questo tipo di offerta è importante e va mantenuta anche nel prossimo periodo invernale", premette il presidente della Cooperativa dei bagnini di Riccione, Diego Casadei.

Il Mare d’inverno è un progetto che si compone di due parti. La prima è quella riferita agli stabilimenti balneari che possono mantenere anche in pieno inverno le aree giochi accessibili o le aree relax lasciando la spiaggia fruibile al pubblico. La seconda è riferita alle attività, e vi rientrano i ristoranti stagionali e i chiringuito. Chi presenta un progetto per l’apertura e l’utilizzo delle attività dal primo novembre al 30 marzo, può quindi rimanere aperto, contrariamente a quanto prevederebbe l’ordinanza balneare regionale. "Riteniamo che il Mare d’inverno sia un’opportunità da mantenere – riprende Casadei – sia per la spiaggia, fruibile così tutto l’anno, sia per le attività che possono dare un servizio sfruttando l’anticipo e la coda della stagione". Per un chiringuito diviene difficile stare aperto in pieno inverno, quando le temperature sono più basse o piove, ma l’esperienza recente ha insegnato che tra ottobre e la prima parte di novembre, a volte persino a dicembre, ci sono settimane che regalano temperature gradevoli per il periodo tanto da portare molte persone a passeggiare in spiaggia al mattino, fare colazione o fermarsi per un aperitivo prima di pranzo. Stessa cosa per il mese di marzo o, a seconda delle annate, in febbraio. Ad oggi i chiringuito sul litorale riccionese sono oltre una trentina.

"È un servizio importante che alza il livello della qualità. Non penso sia paragonabile a quanto accade a Rimini, ad esempio. A Riccione le strutture sono a ridosso della passeggiata – conclude Casadei – e non ci sono musica e ballo con grandi numeri. È un’offerta completamente diversa e importante per sfruttare quei periodi dell’anno in cui le temperature consentono di stare in spiaggia". Anche Confcommercio è decisa ad affiancarsi alla cooperativa per rilanciare il Mare d’inverno.

Andrea Oliva