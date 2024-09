I bagnini spingono per allungare la stagione. Frenata degli albergatori: "Più costi che benefici"

La Regina guarda fiduciosa al finale di stagione e le previsioni meteo annunciano un settembre caldo e soleggiato. Ma ora che succederà alle attività economiche? I bagnini cattolichini sono i primi a lanciare un appello: "Oramai la stagione climatica è cambiata e settembre è sempre più un mese di bel tempo e caldo di cui dobbiamo approfittare – dice Roberto Baldassarri, presidente Coop. Bagnini di Cattolica – per questo molti di noi hanno intenzione di prolungare l’apertura fino alla fine del mese ed anche ai primi di ottobre, ma serve che la città sia sempre accogliente ed aperta. Anzi, invitiamo anche le altre categorie a non abbassare la saracinesca dopo la prima settimana del mese ma a credere con noi al prolungamento di una stagione turistica che è stata comunque difficile e complessa per tanti motivi, e adesso dobbiamo anche sfruttare il calendario ed i mutamenti climatici quando questi ci sono favorevoli. Noi bagnini ci siamo, dirameremo una nota nei prossimi giorni per sensibilizzare gli associati in questa direzione".

Ma non la pensano allo stesso modo gli albergatori, a differenza di altri Comuni della costa. "Non è semplice prolungare l’apertura di una struttura alberghiera se non vi sono prenotazioni – spiega Massimo Cavalieri, presidente associazione albergatori di Cattolica (in foto) – perché va ribadito che settembre resta un periodo difficile da costruire per il turismo cattolichino che oramai da tempo ha pochi gruppi sociali e turismo straniero ridotto ai minimi termini, e dunque quando riaprono le scuole il nostro turismo, basato sulla famiglia italiana, cala terribilmente".

Ma anche il secondo Gp a Misano non servirà? "No, perché non abbiamo numeri così importanti da spostare l’asticella delle prenotazioni – conferma Cavalieri –, dopo l’8 settembre ed il primo Gp di Misano chiuderanno in massa gli hotel di Cattolica. Entro il 15 di settembre posso dire che ci risulta che chiuderanno praticamente tutti. Con gli alti costi di gestione delle strutture ed il personale un albergatore fatica a tenere aperta la propria struttura per poche camere prenotate". Una situazione che porta ancora una volta ad una riflessione più ampia: la Regina come può destagionalizzare ed allungare la propria proposta turistica? "In settembre servono strategie ed eventi che in maggio oramai ci hanno permesso di garantire un mese ricco di arrivi e presenze – conclude Cavalieri – grazie Gran Fondo degli Squali, Inferno Run, Ocean Man".

Luca Pizzagalli