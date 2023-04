I bagnini suonano la sveglia "Basta rinvii, subito una legge"

"Subito a lavorare". Mauro Vanni, presidente di Confartigianato imprese balneari, suona la carica. La sentenza della Corte di giustizia europea ha ha avuto l’effetto di una sveglia. Al di là delle interpretazioni giuridiche, resta il fatto che "è urgente una legge di riordino con normative chiare e definite. Il governo si metta subito a lavorare".

Al momento i bagnini si aggrappano a una parte della sentenza che offre margini al governo italiano nel valutare i criteri da applicare alle diverse situazioni che si possono verificare su demanio. Sembra poco, ma non lo è. "Tutto dipenderà dalla legge nazionale, dai decreti. Importante capire se ci saranno le possibilità di lasciare discrezionalità alle Regioni o addirittura ai Comuni sulle valutazioni nelle aree demaniali. D’altronde le spiagge della Romagna non sono quelle della Sardegna". In altre parole la percentuale di aree libere e di quelle date in concessione è diversa, e di molto, tra regione e regione. Riuscire ad avere criteri calati sulle realtà locali aiuterebbe la categoria, "ricordo che oggi a legiferare sulla percentuale di spiagge libere è la Regione ad esempio".

Per Confartigianato restano alcuni punti su cui è necessario impegnarsi. "Il primo è dare un valore alle imprese che in tutto questo tempo hanno offerto un servizio dando valore alla spiaggia. Poi riteniamo sia importante riconoscere un periodo risarcitorio visto che quando sono state affidate le concessioni il rinnovo era automatico. Se poi l’Italia entra in Europa e decide di applicare una diversa normativa allora credo giusto considerare quanto era stato legiferato in precedenza. Andranno anche rimodulati i canoni perché ad oggi c’è chi paga tanto e chi paga pochissimo. Tutto questo oggi assume carattere di urgenza. Servono certezze". Il 31 dicembre le concessioni scadranno e formalmente i bagnini non potranno più stare nelle concessioni. "I decreti attuativi vanno fatti il prima possibile così che i Comuni possano poi sfruttare la legge 118 e utilizzare tutto il 2024 per le evidenze pubbliche".

La giornata di ieri ha anche visto la serie di interventi politici e tra questi ci sono gli esponenti della Lega che leggono la sentenza della Corte vedendoci aspetti positivi, tanto che la mappatura del demanio diventa un cavallo di Troia per limitare se non evitare le aste. "La sentenza era prevedibile – ammette Diego Casadei, presidente di Oasi –. Ma devo anche dire che quanto stabilito offre spunti interessanti. Non entro nel merito degli aspetti giuridici, ma a questo punto la politica deve fare la propria parte. Ci stiamo trascinando da 13 anni senza risolvere nulla. Il comparto spiaggia è fondamentale, lo dicono tutti, allora va salvato. Se l’apertura offerta dalla Corte con la necessaria mappatura della situazione attuale del demanio è la strada maestra non posso dirlo io. Siano i politici a trovare la strada consentendo alle aziende di portare avanti il proprio lavoro".

Andrea Oliva