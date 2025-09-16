I bagnini vedono rosso: "Un flop la stagione lunga: più spese che incassi"

"Costretti a lavorare nonostante la spiaggia sia già semideserta. L’estensione del servizio di salvataggio al 21 settembre, una settimana in più rispetto al passato, comporta più spese a noi bagnini. Ora che le scuole sono iniziate e le famiglie sono tornate alla normalità, i clienti negli stabilimenti sono pochi".

I conti non tornano per Paolo Rinaldini, il presidente della cooperativa bagnini di Bellaria Igea Marina. Che mette le mani avanti per il 2026. "È necessario, per il prossimo anno, rimodulare la normativa e tenere conto delle date di riapertura delle scuole. Quest’ultima settimana è una rimessa per gli stabilimenti. Stiamo sostenendo spese per il servizio di salvamento, nonostante ci siano pochissimi clienti". Una scelta imposta dal ministero alle infrastrutture e dalla Capitaneria di porto, e che costringe i bagnini a lavorare almeno fino al 21 settembre. Se a Rimini i titolari molti stabilimenti hanno già deciso – meteo permettendo – di prolungare la stagione dopo il 21 settembre, ultimo giorno di lavoro per i marinai di salvataggio, a Bellaria tira un’altra aria.

Intanto è già tempo di fare il bilancio della stagione che volge al termine. "A giugno è andata meglio rispetto all’anno scorso – ammette Rinaldi – Luglio ha registrato un calo, ma va ricordato che per 4 fine settimana di fila c’è stato maltempo. Agosto è stato positivo nonostante le prime due settimane difficili. E anche a settembre, prima dell’inizio delle scuole, abbiamo lavorato bene". Le parole di Rinaldini confermano, in parte, i dati diffusi dall’associazione albergatori di Bellaria. Che aveva fatto – nei giorni scorsi un primo bilancio della stagione, in attesa dei dati ufficiali Istat. "Ad agosto si è registrato un calo medio pari al 7%". Più contenuta la flessione di settembre: "Il calo è stato del 2% rispetto allo stesso mese dello scorso anno". Per quanto riguarda la permanenza media, "la maggior parte dei turisti resta in spiaggia una settimana – conclude Rinaldini – Gli italiani restano la stragrande maggioranza, ma quest’estate si è visto qualche tedesco in più".

a.d.t.