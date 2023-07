I Baietta, albergatori da 60 anni "I clienti? Una seconda famiglia"

Sessant’anni in hotel. Traguardo storico per la famiglia Baietta. Il primo albergo, Villa Baietta, apre nell’estate del 1963 a Rivazzurra. Marino e Assunta Zaira Piastra, novelli sposi, decidono che il futuro è nel turismo. Le stanze della casa padronale vengono messe a disposizione dei turisti, Marino si occupa della logistica e della spesa e Assunta, che nel frattempo cresce anche tre figli nati in quegli anni, si fa carico della cucina. Con le sue specialità e le ricette tradizionali di famiglia conquista i vacanzieri che di anno in anno tornano sempre più numerosi. Nella migliore tradizione romagnola i clienti dell’hotel diventano amici e parte integrante della famiglia. Poi nel 1977, con la maggiore età del figlio Mauro e i giovani Marinella e Franco, l’attività si sposta in viale Gubbio a Rivazzurra e qui si struttura e cresce. Dopo 10 anni i Baietta fanno ancora le valigie e trasferiscono la loro attività a Bellariva, dove diventa hotel Amoha. E’ qui che Mauro con la moglie Rossella, che custodisce e tramanda il sapere e l’arte della nonna Assunta, e le figlie Daniela e Debora continuano, in chiave moderna, la tradizione di casa Baietta. "Lavorare nel turismo è un privilegio ed un onore – dice Mauro Baietta – Rimini è una città meravigliosa. Il mondo arriva in casa nostra, abbiamo la fortuna di conoscere persone da ogni paese che scelgono noi e tornano qui da decenni, consigliandoci continuamente a nuovi ospiti. Come si fa a non amare questo lavoro?".