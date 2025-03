I Balto in lizza per il concertone del primo maggio

Il concerto del primo maggio a Roma potrebbe avere sul palco una band riminese. I Balto, quartetto made in Rimini, sono stati selezionati tra i 150 artisti che potrebbero suonare durante il tradizionale appuntamento musicale nella capitale. Un’occasione imperdibile per il gruppo indie rock guidato dal cantante Andrea Zanni, che a fine 2024 ha pubblicato l’ultimo album.

Zanni, come è iniziato tutto?

"Per partecipare alle selezioni per il concertone bisogna semplicemente iscriversi sul portale internet e caricare una canzone. Noi abbiamo scelto Cinema, il singolo del nostro ultimo album Notti insonni per cuori incerti e per la seconda volta abbiamo deciso di riprovarci".

Per ora sta andando bene.

"Siamo stati tra i 150 artisti selezionati".

Quali sono i prossimi step?

"Fino al 31 marzo sarà la giuria popolare a votare online sul sito del Primo maggio la canzone preferita, mentre l’ultimo ostacolo è quello della giuria tecnica che sceglierà i tre artisti o band che solcheranno il palco di Roma. Vada come vada siamo pronti, soprattutto in un momento come questo".

In che senso?

"Per noi è un momento molto buono, a fine 2024 abbiamo pubblicato il nostro ultimo album, Notti insonni per cuori incerti, quindi in questo periodo siamo impegnati tra date e tour in giro per l’Italia. Ci piace molto conoscere realtà diverse e in ognuna di queste portare la nostra musica".

Dove avete suonato?

"A Genova, Bologna e in tantissimi altri posti. Venerdì scorso eravamo a Santarcangelo all’Oltreborgo per un concerto acustico, un modo per avvicinarci ancora di più al nostro pubblico. Nell’ultimo periodo stiamo facendo molti concerti in acustico, ci piace molto e proprio la settimana prossima uscirà il video di Cinema, un filmato che raccoglie molti di questi momenti, registrati in tour".

Com’è suonare a casa?

"Diverso, ci sentiamo in famiglia ed è sempre bello tornare dopo tempo, trovando le persone che ci hanno sempre sostenuto e hanno creduto in noi".

Come descriverebbe l’ultimo album?

"La copertina dell’album è proprio una stanza, l’ambiente in cui nascono le nostre canzoni. Il luogo in cui si nascondono i momenti e il vissuto degli ultimi anni. Tra tutte le tracce viene fuori Cinema, una canzone che diventa metafora della ricerca del proprio posto nel mondo".

Nella vostra musica si sente l’influenza di Rimini?

"Ormai siamo tutti un po’ sparsi per l’Italia, ma il richiamo di casa nostra traspare dai testi. Ad esempio La settimana di ferragosto racconta la città nel mezzo dell’estate, sfondo di un amore che finisce il 15 agosto".

Federico Tommasini