I bambini si raccontano nel libro di Laura Oppioli

"Perché non mi chiami?" è il titolo dell’ultimo libro di Laura Oppioli Berilli, insegnante, narratrice e scrittrice per l’infanzia. Incentrato sulle differenze di genere, il volume (Fulmino Edizioni, 2023), sarà presentato oggi alle 16,30 al Palazzo del Turismo di Riccione. A partire dalla sua esperienza come docente di scuola dell’infanzia l’Oppioli, che è anche la vice presidente della onlus Progetto Itaca Rimini, esplora i diversi aspetti della vita quotidiana per individuare molti elementi che ancora limitano e discriminano donne e uomini.

La pubblicazione nasce dalle riflessioni di bambini e bambine sul mondo che li circonda, per comprenderne le difficoltà che incontrano nella loro crescita. Da qui l’auspicio che il libro promuova la cultura del rispetto fin dall’infanzia, a partire dall’uso del linguaggio che deve riconoscere a ognuno le proprie opportunità e unicità. La presentazione, a ingresso libero, è promossa dal Comune in collaborazione con la commissione pari opportunità.