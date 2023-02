I bambini tornano a festeggiare in piazza

Torna domenica l’appuntamento con il carnevale in piazza Silvagni a San Giovanni in Marignano. Dalle 15 la Pro Loco, con la collaborazione di Regno di Fuori e la partecipazione di Bianch’Ottoni Microband, attende bambini e famiglie per un pomeriggio di festa con macchinine elettriche, gonfiabili, musica e lancio di dolciumi. Non mancheranno anche baby dance, sfilata e premiazione delle maschere più belle. L’evento si realizza con il patrocinio ed il contributo del Comune di San Giovanni in Marignano. Attese in piazza centinaia di persone.