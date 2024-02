I bancari scendono in piazza: "Contratto scaduto da 13 anni"

"Un affronto alla dignità dei lavoratori". Al secondo giorno di sciopero i dipendenti delle banche di San Marino salgono in Piazza della Libertà a manifestare tutto il proprio dissenso. Al centro c’è il rinnovo del contratti, scaduto da oltre 13 anni, sul quale sembra quasi possibile raggiungere un accordo con Anis, Abs e vertici degli istituti bancari. Da qui, dopo settimane di assemblee, la scorsa settimana i dipendenti hanno deciso di incrociare le braccia. E resteranno in sciopero anche nella giornata di oggi, prima di ritrovarsi in assemblea. "Un forte segnale che auspichiamo faccia rivedere l’atteggiamento provocatorio sin qui dimostrato di fatto delle controparti. Non si fa attendere la risposta dell’associazione bancaria sammarinese. Abs ritiene "che il raggiungimento di un accordo equilibrato – scrivono – vada nell’interesse di entrambe le parti e, pertanto, invitiamo le organizzazioni sindacali a riprendere le fila della trattativa per giungere in tempi brevi ad una sintesi condivisibile". Richieste sulle quali sin qui, evidentemente, non è stato trovato un punto di incontro. "Le organizzazioni sindacali – scrivono da Abs – hanno presentato una piattaforma rivendicativa che dal punto di vista economico chiede arretrati dal 2010 al 2022 per un 17% e aumenti retributivi per gli anni 2023-2027 per un 19%, oltre a modifiche di aspetti normativi ai quali si associano rilevanti ricadute in termini organizzativi ed economici. Tutto questo, nonostante le retribuzioni dei bancari sammarinesi siano ancora significativamente più alte di quelle dei colleghi italiani, nonché dei dipendenti degli altri settori sammarinesi". E ultimo elemento. "Nella riunione dello scorso giovedì – sottolineano dall’associazione bancaria – è stata completata la disamina delle rispettive richieste. Come di prassi in questi casi, le reciproche posizioni, salvo talune convergenze, si sono mostrate distanti. E’ stato concordato un prossimo ciclo di incontri, già fissato a partire dal 22 febbraio, che sarebbe dovuto essere preceduto da momenti di confronto interno volti all’affinamento delle rispettive posizioni e alla ricerca di convergenze". Tutto questo prima che i dipendenti decidessero di proclamare lo sciopero ad oltranza. "Va ricordato – tuonano le Federazioni servizi di Csdl, Cdls e Usl – che mentre altri ambiti contrattuali sono stati rinnovati più volte negli ultimi 13 anni, con una rivalutazione delle retribuzioni e modifiche normative, il contratto del settore bancario è al palo da 13 anni senza che le retribuzioni abbiano visto alcun tipo di rivalutazione e totalizzando una perdita del potere di acquisto di oltre il 30%".