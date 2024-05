I benefici dello sport all’aria aperta

Con l’arrivo della primavera aumentano le possibilità di praticare sport all’aria aperta. I vantaggi legati a questa attività sono molteplici e riguardano tutte le età: si tonificano i tessuti e la muscolatura, si trova più sintonia con il proprio corpo, aumenta la concentrazione e si impara a essere più costanti e a non rinunciare ai primi sbagli. Questi benefici sono collegati con tutti gli sport, a partire da una semplice camminata fino a un’intensa attività sportiva agonistica. Un importante concetto da applicare quando si pratica uno sport è quello della multilateralità. Questo termine significa apprendere un’elevata quantità di movimenti motori allo scopo di raggiungere una maggiore duttilità, che apre le porte a qualsiasi sport. Per tutelare al meglio la nostra salute dobbiamo seguire costantemente una sana e varia alimentazione. Da non dimenticare il consiglio di consumare grandi dosi di frutta e in particolare verdura, di equilibrare con adeguate quantità di micronutrienti e macronutrienti, il tutto accompagnato da almeno due litri d’acqua al giorno. Siate sportivi e responsabili della vostra salute.

II C Sant’Agata Feltria