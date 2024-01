I biancazzurri partono bene poi si fanno scavalcare dal Cesena

La ‘prima’ del 2024 non sorride neppure agli Under 13 Professionisti, usciti senza punti dal campo del Cesena. I giovani bianconeri si impongono 2-1 nella prima frazione di gioco, vanificando la rete sammarinese a firma di Baldacci. Lo stesso Baldacci si ripete nel secondo tempo e stavolta il gol frutta un risultato utile alla San Marino Academy, perché la frazione si conclude 1-1. Il terzo tempo è ancora appannaggio del Cesena, che vince 1-0. Più largo il divario nella quarta frazione, che termina 7-0 in favore dei padroni di casa. Il risultato totale della sfida è 4-1. Inizia con una sconfitta anche il 2024 del Rimini in casa contro la Spal (3-2).

Under 13 prof. Girone A (15ª giornata): Bologna-Parma 2-3, Fiorenzuola-Bologna B 3-4, Cesena-San Marino Academy 4-1, Rimini-Spal 2-3, Modena-Reggiana B 4-0, Reggiana-Sassuolo B 3-3. Sassuolo a riposo.

Classifica: Parma 25; Spal 24; Cesena, Sassuolo 19; Bologna 18; Rimini 14; Modena 11; Reggiana 9; Fiorenzuola 6; San Marino Academy 0. Fuori classifica: Sassuolo B 18; Bologna B 16; Reggiana B 4.