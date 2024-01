I biancorossi di Berretta aprono con un tris a Verona

Ripresa con un tris per l’Under 15 di serie C del Rimini. I biancorossi, nel primo match del 2024, non lasciano scampo alla Virtus Verona lontano dalla Romagna (3-1). Scocca la mezzora e i biancorossi sono già avanti di due gol, grazie alla doppietta realizzata da Amantini. Poi a chiudere il conto ci pensa Fulvi. I romagnoli di mister Berretta salgono così a quota 30 in classifica prendendo casa al terzo posto, alle spalle della capolista Padova (staccata di cinque lunghezze) e dell’Albinoleffe. Virtus Verona: Caggiano, D’Onofrio, Canteri, Tessari, Perbellini, Cordioli, Fontana, Fiocco, Filippi, Paiarolli, Gardini. All.: De Politi. Rimini: Savoretti, Pedrelli, Odino, Amantini, Arseni, Biagioni, Frati A. (12’ st Pensalfini), Fulvi, Celli (18’ st Illuzzi), Casadei, Frati F. All.: Berretta. I ragazzi della San Marino Academy, invece, il match della 14esima giornata lo avevano già anticipato prima della sosta natalizia. Senza mettere punti in tasca sul campo del Cesena. Cesena che il Rimini, proprio grazie alla vittoria sul campo della Virtus Verona, è riuscito a tenersi alle spalle in classifica. Pensando già al prossimo turno i biancorossi del Rimini giocheranno la prima dell’anno davanti al pubblico amico con la Triestina penultima della classe. Un match, classifica alla mano, che potrebbe essere alla portata dei giovani romagnoli considerando che la Triestina sin qui ha messo insieme appena cinque punti. E, invece, la prima avversaria del 2024 della San Marino Academy sarà proprio quella Virtus Verona che i vicini di casa dei Titani hanno appena affrontato e battuto. La squadra della Repubblica ci proverà a lasciare l’ultimo posto in classifica, magari pensando di scavalcare proprio la Triestina. Incroci che potrebbero farsi interessanti da queste parti.

Under 15 serie C. Girone B (14ª giornata): Vicenza-Legnago 4-0, Padova-Spal 5-1, Cesena-San Marino Academy 6-0, Mantova-Fiorenzuola 2-0, Virtus Verona-Rimini 1-3, Triestina-Lumezzane 0-3, Albinoleffe-Arzignano Valchiampo 6-0. A riposo il Trento.

Classifica: Padova 35; Albinoleffe 33; Rimini 30; Cesena 28; Vicenza 22; Spal 21; Virtus Verona, Lumezzane 20; Mantova 18; Trento 16; Legnago 14; Arzignano Valchiampo 8; Fiorenzuola 7; Triestina 5; San Marino Academy 3.